"Укренерго" анонсувало жорсткі обмеження світла на 15 червня: у які години

Графіки відключення світла завтра будуть застосовувати майже весь день.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укренерго ".

Причина завтрашніх відключень - знижена робота СЕС через хмарність в областях, також в ремонт вийшов черговий атомний блок

"3 16:00 до 22:00 - обмеження споживання будуть діяти для більшої кількості споживачів", - наголосили в компанії.

Завтра, 15 червня, обленерго застосовуватимуть графіки погодинних відключень по всій Україні з 08:00 до 23:00.

Світло в Україні

Вже не перший місяць, як українці повернулись до графіків відключення світла. Основною причиною цьому є Російська Федерація, яка завдавала ударів по енергетичним об'єктам України.

До того ж ситуацію погіршила і затримка допомоги від Сполучених Штатів Америки, адже через майже піврічну затримку в українських військових почали закінчуватись снаряди до систем ППО.

Ми писали, "Енергоатом" уже попереджав, що відключень світла в Україні скоро побільшає, через введення у ремонт ще одного енергоблоку АЕС.

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