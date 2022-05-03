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ОП о сегодняшних ракетных ударах: Между Кремлем и ИГИЛ все меньше разницы

Фото: советник главы ОП Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Советник главы Офиса президента Михаила Подоляка отреагировал на сегодняшние ракетные удары по украинским городам. Он заявил, что между Кремлем и ИГИЛ все меньше разницы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Михаила Подоляка.

"Сначала антисемитские заявления Москвы, теперь - массированные ракетные удары по украинским городам. Львов, Винницкая, Кировоградская, Закарпатье", - написал в Twitter Подоляк.

Он добавил, что Россию нужно признать страной - спонсором терроризма. "Между Кремлем и ИГИЛ все меньше разницы даже на вербальном уровне", - подчеркнул советник главы ОП.

Напомним, сегодня вечером Украина подверглась самой мощной ракетной атаке с начала войны. Россияне нанесли удары по Львовской, Закарпатской, Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской и еще ряду областей.

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