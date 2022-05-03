ОП про сьогоднішні ракетні удари: між Кремлем і ІДІЛ все менше різниці

Радник голови офісу президента Михайла Подоляка відреагував на сьогоднішні ракетні удари по українських містах . Він заявив, що між Кремлем і ІДІЛ все менше різниці.

Про це повідомляє РБК-Україна с посилання на заяву Михайла Подоляка .

Він додав, що Росію потрібно визнати країною - спонсором тероризму. "Між Кремлем і ІДІЛ все менше різниці навіть на вербальному рівні", - підкреслив радник глави ОП.

"Спочатку антисемітські заяви Москви, тепер - масовані ракетні удари по українських містах. Львів, Вінницька, Кіровоградська, Закарпаття", - написав у Twitter Подоляк.

Нагадаємо, сьогодні ввечері Україна зазнала найпотужнішої ракетної атаки з початку війни. Росіяни завдали ударів по Львівський, Закарпатський, Вінницький, Кіровоградський, Дніпропетровський і ще ряду областей.

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