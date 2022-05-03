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ОП про сьогоднішні ракетні удари: між Кремлем і ІДІЛ все менше різниці

Фото: радник Голови ВП Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Радник голови офісу президента Михайла Подоляка відреагував на сьогоднішні ракетні удари по українських містах. Він заявив, що між Кремлем і ІДІЛ все менше різниці.

Про це повідомляє РБК-Україна с посилання на заяву Михайла Подоляка.

"Спочатку антисемітські заяви Москви, тепер - масовані ракетні удари по українських містах. Львів, Вінницька, Кіровоградська, Закарпаття", - написав у Twitter Подоляк.

Він додав, що Росію потрібно визнати країною - спонсором тероризму. "Між Кремлем і ІДІЛ все менше різниці навіть на вербальному рівні", - підкреслив радник глави ОП.

Нагадаємо, сьогодні ввечері Україна зазнала найпотужнішої ракетної атаки з початку війни. Росіяни завдали ударів по Львівський, Закарпатський, Вінницький, Кіровоградський, Дніпропетровський і ще ряду областей.

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