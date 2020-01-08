В ООН отреагировали на крушение украинского самолета в Иране

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате авиакатастрофы самолета МАУ в Иране. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООН.

В заявлении говорится, что Гутерреш скорбит в связи с авиакатастрофой, произошедшей 8 января в Тегеране.

Напомним, авария самолета украинской авиакомпании МАУ в Иране произошла утром 8 января. Самолет, на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, совершал рейс из Тегерана в Киев. Среди погибших в результате крушения самолета 11 граждан Украины.

8 января в Иран вылетит украинский самолет со специалистами экспертной и поисково-спасательной группы. Правительство приняло решение об отправке поисково-спасательной группы в Иран для осуществления совместных мероприятий по расследованию причин трагедии и репатриации тел погибших граждан Украины.

Кроме того, до выяснения причины катастрофы самолета МАУ украинское правительство запретило полеты в Иран и Ирак. Ранее премьер Алексей Гончарук сообщил, что в Иране комиссия начала расследование авиакатастрофы.

Добавим, что в Иране 9 января объявили днем траура по жертвам авиакатастрофы самолета компании "Международные авиалинии Украины".

Ранее телеканал ABC опубликовал видео с места катастрофы самолета "Международных авиалиний Украины" рейсом Тегеран-Киев, снятое с вертолета.