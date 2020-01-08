ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Опубликовано видео с места крушения самолета в Иране

Новости » Общество     08.01.2020 - 18:00
Опубликовано видео с места крушения самолета в Иране
Фото: авиакатастрофа в Иране (twitter.com/CGTNOfficial)

Видео снято с вертолета

Телеканал ABC опубликовал видео с места катастрофы самолета "Международных авиалиний Украины" рейсом Тегеран-Киев, снятое с вертолета. Видео опубликовано в Twitter-аккаунте телеканала.

На кадрах видно представителей спасательной службы Ирана, которые ведут работы на месте падения самолета. Также видны фрагменты самолета, которые до сих пор дымятся.

Напомним, авария самолета украинской авиакомпании МАУ в Иране произошла утром 8 января. Самолет, на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, совершал рейс из Тегерана в Киев. Среди погибших в результате крушения самолета 11 граждан Украины.

В Иран в связи с крушением самолета МАУ сегодня, 8 января, вылетит украинский самолет со специалистами экспертной и поисково-спасательной группы. Правительство приняло решение об отправке поисково-спасательной группы в Иран для осуществления совместных мероприятий по расследованию причин трагедии и репатриации тел погибших граждан Украины.

Иран не ввел запрет на гражданские полеты в своем воздушном пространстве Украинский самолет МАУ разбился в Иране: что известно
Новости Украины Иранавиакатастрофа
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь