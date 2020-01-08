Опубликовано видео с места крушения самолета в Иране

Фото: авиакатастрофа в Иране (twitter.com/CGTNOfficial)

Видео снято с вертолета

Телеканал ABC опубликовал видео с места катастрофы самолета "Международных авиалиний Украины" рейсом Тегеран-Киев, снятое с вертолета. Видео опубликовано в Twitter-аккаунте телеканала.

На кадрах видно представителей спасательной службы Ирана, которые ведут работы на месте падения самолета. Также видны фрагменты самолета, которые до сих пор дымятся.

Aerial footage shows debris strewn over wide area at Iran crash site. https://t.co/sqhmok0gyH pic.twitter.com/qgjnHRIcKP — ABC News (@ABC) January 8, 2020

Напомним, авария самолета украинской авиакомпании МАУ в Иране произошла утром 8 января. Самолет, на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, совершал рейс из Тегерана в Киев. Среди погибших в результате крушения самолета 11 граждан Украины.

В Иран в связи с крушением самолета МАУ сегодня, 8 января, вылетит украинский самолет со специалистами экспертной и поисково-спасательной группы. Правительство приняло решение об отправке поисково-спасательной группы в Иран для осуществления совместных мероприятий по расследованию причин трагедии и репатриации тел погибших граждан Украины.