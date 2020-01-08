В ООН відреагували на катастрофу українського літака в Ірані

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш висловив глибокі співчуття рідним і близьким загиблих в результаті авіакатастрофи літака МАУ в Ірані. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ООН.

У заяві йдеться, що Гутерреш сумує у зв'язку з авіакатастрофою, що сталася 8 січня в Тегерані.

Нагадаємо, аварія літака української авіакомпанії МАУ в Ірані сталася вранці 8 січня. Літак, на борту якого перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, здійснював рейс з Тегерана в Київ. Серед загиблих в результаті аварії літака 11 громадян України.

8 січня в Іран вилетить український літак з фахівцями експертної та пошуково-рятувальної групи. Уряд прийняв рішення про відправку пошуково-рятувальної групи в Іран для здійснення спільних заходів з розслідування причин трагедії і репатріації тіл загиблих громадян України.

Крім того, до з'ясування причини катастрофи літака МАУ український уряд заборонило польоти в Іран і Ірак. Раніше прем'єр Олексій Гончарук повідомив, що в Ірані комісія почала розслідування авіакатастрофи.

Додамо, що в Ірані 9 січня оголосили днем жалоби жертвам авіакатастрофи літака компанії "Міжнародні авіалінії України".

Раніше телеканал ABC опублікував відео з місця катастрофи літака "Міжнародних авіаліній України" рейсом " Тегеран-Київ, зняте з вертольота.