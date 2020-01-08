Крушение самолета в Иране: два человека не сели на рейс

Фото: место крушения самолета МАУ (twitter.com/alihashem_tv)

Личности этих людей пока не разглашаются

Два человека не сели на рейс из Тегарана в Киев, который потерпел крушение в Иране утром 8 января. Об этом сообщил глава Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов во время брифинга, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Данилова, на рейс PS752 украинской авиакомпании МАУ зарегистрировались 169 человек, но в момент крушения в самолете находились 167 пассажиров.

"На рейс зарегистрировались 169 человек, на самолете было 167 пассажиров, два человека не сели на рейс, их имена есть у СНБО", - заявил он.

Кроме того, премьер-министр Украины Алексей Гончарук добавил, что список пассажиров, которые находились на борту украинского самолета, будут обнародованы в ближайшее время.

"Список пассажиров, которые были на самолете будет вскоре обнародован. По протоколу это делает авиакомпания. Мы уже имеем предварительно эту информацию, конечно, ведем необходимую работу. Но в публичной плоскости список появится в течение нескольких часов", - отметил Гончарук.

Как известно, утром 8 января в Иране произошла авария самолета украинской авиакомпании МАУ, который совершал рейс из Тегерана в Киев. Сообщалось, что жертвами авиакатастрофы стали 176 человек, находившихся на борту самолета. Среди погибших 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Также в результате крушения самолета погибли 11 украинцев.

Кроме того, до выяснения причин авиакатастрофы самолета украинской авиакомпании МАУ в Тегеране в Кабмине приняли решение о прекращении работы украинских авиакомпаний в воздушном пространстве Ирана.