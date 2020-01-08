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Катастрофа самолета МАУ: в Иран сегодня вылетят украинские специалисты

Новости » Общество     08.01.2020 - 16:23
Катастрофа самолета МАУ: в Иран сегодня вылетят украинские специалисты
Фото: место крушения самолета (twitter.com/CGTNOfficial)

Правительство приняло решение об отправке поисково-спасательной группы в Иран

В Иран в связи с крушением самолета МАУ сегодня, 8 января, вылетит украинский самолет со специалистами экспертной и поисково-спасательной группы. Об этом сообщает в Telegram-канале президента Украины Владимира Зеленского.

Так, правительство приняло решение об отправке поисково-спасательной группы в Иран для осуществления совместных мероприятий по расследованию причин трагедии и репатриации тел погибших граждан Украины.

В частности, в Иран вылетят представители Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Министерства обороны, Министерства иностранных дел, Министерства внутренних дел, Службы безопасности, СНБО, Государственной авиационной службы, Национального бюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами и "Международных авиалиний Украины". Они будут привлечены к расследованию, идентификации и репатриации тел украинский, погибших в авиакатастрофе.

Напомним, авария самолета украинской авиакомпании МАУ в Иране произошла утром 8 января. Самолет, на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, совершал рейс из Тегерана в Киев. Среди погибших в результате крушения самолета 11 граждан Украины.

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