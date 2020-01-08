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В Иране объявили день траура по жертвам авиакатастрофы

Новости » Общество     08.01.2020 - 20:39
В Иране объявили день траура по жертвам авиакатастрофы
Фото: авиакатастрофа в Иране (aljazeera.com)

Также 9 января объявили объявили днем траура по жертвам давки во время церемонии прощания с енералом Сулеймани

В Иране объявили день траура по жертвам авиакатастрофы самолета компании "Международные авиалинии Украины" (МАУ). Об этом в своем Twitter сообщил представитель правительства Ирана Али Рабийи.

Правительство Ирана объявило 9 января днем траура по жертвам крушения самолета Boeing 737 украинской компании МАУ и давки во время церемонии прощания с погибшим генералом Касемом Сулеймани.

Напомним, авария самолета украинской авиакомпании МАУ в Иране произошла утром 8 января. Самолет, на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, совершал рейс из Тегерана в Киев. Среди погибших в результате крушения самолета 11 граждан Украины.

В Иран в связи с крушением самолета МАУ сегодня, 8 января, вылетит украинский самолет со специалистами экспертной и поисково-спасательной группы. Правительство приняло решение об отправке поисково-спасательной группы в Иран для осуществления совместных мероприятий по расследованию причин трагедии и репатриации тел погибших граждан Украины.

Телеканал ABC опубликовал видео с места катастрофы самолета "Международных авиалиний Украины" рейсом Тегеран-Киев, снятое с вертолета.

Опубликовано спутниковое фото последствий удара Ирана по военной базе США Канада готова помогать в расследовании катастрофы самолета под Тегераном
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