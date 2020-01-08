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Госавиаслужба запретила полеты над Ираком

Новости » Политика     08.01.2020 - 21:32
Госавиаслужба запретила полеты над Ираком
Фото: Алексей Гончарук (РБК-Украина)

Премьер Алексей Гончарук сообщил, что начинается внеплановая проверка самолетов МАУ и других авиакомпаний

Государственная авиационная служба Украины запретила украинским авиакомпаниям полеты в воздушном пространстве не только Ирана, но и Ирака после крушения самолета МАУ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение премьер-министра Алексея Гончарука в Facebook.

По его словам, запрет на полеты вступает в силу с полуночи 9 января 2020 года. Он распространяется на всех эксплуатантов воздушных судов, зарегистрированных в Украине.

Кроме того, Гончарук сообщил, что уже начинается внеплановая проверка самолетов "Международных авалиний Украины".

"Начинаем внеплановую проверку обеспечения летной деятельности, поддержания летной годности воздушных судов, выполнения технического обслуживания авиационной техники и системы управления безопасностью полетов ЗАО "Международные авалинии Украины". Также будут проведены дополнительные проверки состояния безопасности полетов других авиакомпаний", - сообщил Гончарук.

Ранее Алексей Гончарук во время брифинга сообщил, что до выяснения причины катастрофы самолета МАУ украинское правительство запретило полеты в Иран. Также он добавил, что в Иране комиссия начала расследование авиакатастрофы.

Напомним, авария самолета украинской авиакомпании МАУ в Иране произошла утром 8 января. Самолет, на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, совершал рейс из Тегерана в Киев. Среди погибших в результате крушения самолета 11 граждан Украины.

8 января в Иран вылетит украинский самолет со специалистами экспертной и поисково-спасательной группы. Правительство приняло решение об отправке поисково-спасательной группы в Иран для осуществления совместных мероприятий по расследованию причин трагедии и репатриации тел погибших граждан Украины.

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