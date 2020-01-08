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Украина запретила полеты в Иран

Новости » Политика     08.01.2020 - 12:22
Украина запретила полеты в Иран
Фото: Алексей Гончарук (РБК-Украина)

Полеты в Иран и через его территорию запрещают с 9 января

До выяснения причины катастрофы самолета МАУ в Иране украинское правительство запретило полеты в эту страну. Об этом на брифинге заявил премьер-министр Алексей Гончарук, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, до выяснения причин трагедии принято решение прекратить работу украинских авиакомпаний в воздушном пространстве Ирана.

"Как только причины будут выяснены, решение будет пересмотрено", - отметил Гончарук.

Он также подчеркнул, что в Иране комиссия начала расследование авиакатастрофы.

"Мы сообщили, что украинские специалисты будут участниками этих процессов… Мы уже провели необходимую подготовительную работу. Наши специалисты на низком старте: готовы отправиться в Иран для того, чтобы транспортировать родных и близких. Для того, чтобы вывезти оттуда тела наших граждан и для того, чтобы доставить туда наших экспертов", - добавил премьер.

Он также уточнил, что большинство пассажиров были иранцами. Также на борту находились граждане Украины, Канады, Швеции, Афганистана, Германии, Великобритании. Окончательные списки еще уточняются. Полеты в воздушном пространстве Ирана будут запрещены украинским авиакомпаниям с 00:00 9 января.

Напомним, ранее МИД Швеции подтвердил гибель своих граждан в авиакатастрофе в Иране.

До этого были опубликованы имена 176 жертв катастрофы. Среди погибших 11 граждан Украины.

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Новости Украины Международные авиалинии УкраиныИранавиакатастрофаАлексей Гончарук
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