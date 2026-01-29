Оновлення реєстру виборців: у Раді розповіли, які способи обговорюють

Поки на онлайн-засіданнях робочої групи проходять "обкатку" найрізноманітніші ідеї щодо виборів, щодо яких не знаходять згоди не лише представники влади й експерти, а й експерти між собою.

Загалом, ключовим питанням є оновлення державного реєстру виборців, зазначив у розмові з РБК-Україна перший віцеспікер Верховної Ради та голова робочої групи Олександр Корнієнко.

"Мова йде перш за все про оновлення механізмів наповнення державного реєстру виборців на добровільній основі, використання для цього й електронних технологій, і збільшення строків такої самореєстрації", - пояснив Корнієнко.

Так, за його словами, у робочій групі розглядають інтеграцію електронного кабінету виборця з "Дією" та сервісами геотрекінгу. Це також має допомогти з пошуком найближчої дільниці.