Обновление реестра избирателей: в Раде рассказали, какие способы обсуждают

Пока на онлайн-заседаниях рабочей группы проходят "обкатку" самые разные идеи относительно выборов, по которым не находят согласия не только представители власти и эксперты, но и эксперты между собой.

В общем, ключевым вопросом является обновление государственного реестра избирателей, отметил в разговоре с РБК-Украина первый вице-спикер Верховной Рады и глава рабочей группы Александр Корниенко.

"Речь идет прежде всего об обновлении механизмов наполнения государственного реестра избирателей на добровольной основе, использование для этого и электронных технологий, и увеличение сроков такой саморегистрации", - пояснил Корниенко.

Так, по его словам, в рабочей группе рассматривают интеграцию электронного кабинета избирателя с "Дією" и сервисами геотрекинга. Это также должно помочь с поиском ближайшего участка.