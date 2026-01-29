Оновлення реєстру виборців: у Раді розповіли, які способи обговорюють
У Верховній Раді обговорюють оновлення механізмів наповнення державного реєстру виборців на добровільній основі.
Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Після війни - на вибори? Як Україна готується до голосування і які головні проблеми".
Поки на онлайн-засіданнях робочої групи проходять "обкатку" найрізноманітніші ідеї щодо виборів, щодо яких не знаходять згоди не лише представники влади й експерти, а й експерти між собою.
Загалом, ключовим питанням є оновлення державного реєстру виборців, зазначив у розмові з РБК-Україна перший віцеспікер Верховної Ради та голова робочої групи Олександр Корнієнко.
"Мова йде перш за все про оновлення механізмів наповнення державного реєстру виборців на добровільній основі, використання для цього й електронних технологій, і збільшення строків такої самореєстрації", - пояснив Корнієнко.
Так, за його словами, у робочій групі розглядають інтеграцію електронного кабінету виборця з "Дією" та сервісами геотрекінгу. Це також має допомогти з пошуком найближчої дільниці.
Президентські вибори в Україні
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявляв про готовність провести вибори за умови підтримки з боку США та європейських партнерів.
Його слова пролунали на тлі заяв президента США Дональда Трампа про необхідність президентських виборів в Україні та положень драфту мирного плану, який передбачає їх проведення після підписання угоди.
У відповідь Зеленський закликав парламент напрацювати законодавчі зміни. 22 грудня 2025 року у Верховній Раді створили робочу групу для опрацювання можливості проведення виборів в умовах воєнного стану.
Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук наголосив, що відповідний закон матиме одноразову дію, а ЦВК відновила роботу Держреєстру виборців.
Також у парламенті вже розпочали роботу над законопроєктом - до групи увійшли понад 60 осіб.
За словами Зеленського, в Україні вивчається варіант з електронним голосуванням на виборах для українців за кордоном. При цьому зараз мова йде тільки про вибори президента - проведення парламентських та місцевих виборів поки що не розглядається.
Водночас колишній міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявляв, що проведення виборів через "Дію" наразі не розглядається.
За його словами, поки що не ведеться жодної роботи щодо проведення виборів онлайн, а сама ідея повністю цифрового голосування потребує складної підготовки, законодавчих змін і високого рівня суспільної довіри.
Тим часом більшість українців негативно ставиться до онлайн-голосування через ризики фальсифікацій, хоча частина населення вважає проведення виборів після перемир’я з Росією необхідним кроком.
Також ЦВК ухвалила постанову про створення автоматизованої інформаційно-комунікаційної системи (АІКС) "Всеукраїнський референдум".
Докладніше - в матеріалі РБК-Україна "Вибори в Україні під час війни: що про це говорять і чи можливе голосування в "Дії".