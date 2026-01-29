ua en ru
Обновление реестра избирателей: в Раде рассказали, какие способы обсуждают

Четверг 29 января 2026 09:55
Обновление реестра избирателей: в Раде рассказали, какие способы обсуждают Фото: первый вице-спикер Верховной Рады Украины Александр Корниенко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова, Роман Кот

В Верховной Раде обсуждают обновление механизмов наполнения государственного реестра избирателей на добровольной основе.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "После войны - на выборы? Как Украина готовится к голосованию и какие главные проблемы".

Пока на онлайн-заседаниях рабочей группы проходят "обкатку" самые разные идеи относительно выборов, по которым не находят согласия не только представители власти и эксперты, но и эксперты между собой.

В общем, ключевым вопросом является обновление государственного реестра избирателей, отметил в разговоре с РБК-Украина первый вице-спикер Верховной Рады и глава рабочей группы Александр Корниенко.

"Речь идет прежде всего об обновлении механизмов наполнения государственного реестра избирателей на добровольной основе, использование для этого и электронных технологий, и увеличение сроков такой саморегистрации", - пояснил Корниенко.

Так, по его словам, в рабочей группе рассматривают интеграцию электронного кабинета избирателя с "Дією" и сервисами геотрекинга. Это также должно помочь с поиском ближайшего участка.

Президентские выборы в Украине

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял о готовности провести выборы при условии поддержки со стороны США и европейских партнеров.

Его слова прозвучали на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о необходимости президентских выборов в Украине и положений драфта мирного плана, который предусматривает их проведение после подписания соглашения.

В ответ Зеленский призвал парламент наработать законодательные изменения. 22 декабря 2025 года в Верховной Раде создали рабочую группу для проработки возможности проведения выборов в условиях военного положения.

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук отметил, что соответствующий закон будет иметь одноразовое действие, а ЦИК возобновила работу Госреестра избирателей.

Также в парламенте уже начали работу над законопроектом - в группу вошли более 60 человек.

По словам Зеленского, в Украине изучается вариант с электронным голосованием на выборах для украинцев за рубежом. При этом сейчас речь идет только о выборах президента - проведение парламентских и местных выборов пока не рассматривается.

В то же время бывший министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявлял, что проведение выборов через "Дію" пока не рассматривается.

По его словам, пока не ведется никакой работы по проведению выборов онлайн, а сама идея полностью цифрового голосования требует сложной подготовки, законодательных изменений и высокого уровня общественного доверия.

Между тем большинство украинцев негативно относится к онлайн-голосованию из-за рисков фальсификаций, хотя часть населения считает проведение выборов после перемирия с Россией необходимым шагом.

Также ЦИК приняла постановление о создании автоматизированной информационно-коммуникационной системы (АИКС) "Всеукраинский референдум".

Подробнее - в материале РБК-Украина "Выборы в Украине во время войны: что об этом говорят и возможно ли голосование в "Дії".

