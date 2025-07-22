"Онлайн ТЦК". Які послуги доступні українцям у "Резерв+"

Які послуги вже доступні у "Резерв+" і що зміниться

За словами Черногоренко, коли "Резерв+" тільки проектували, їй казали, буцімто "у цього застосунку буде два користувачі".

"Сьогодні їх - мільйони. Але ми все одно озираємося назад, щоб запитати себе: куди і як ми йдемо?", - зауважила заступниця міністра.

Вона нагадала, що за понад рік роботи та 22 релізи у "Резерв+" втілили:

електронний документ для військового обліку (який згенерували 4,5 млн українців);

для військового обліку (який згенерували 4,5 млн українців); можливість виправляти помилки у персональних даних;

у персональних даних; онлайн-рекрутинг із найбільшою базою вакансій у війську, які можна підібрати під власні знання та досвід (через додаток було подано понад 110 000 відгуків на вакансії);

із найбільшою базою вакансій у війську, які можна підібрати під власні знання та досвід (через додаток було подано понад 110 000 відгуків на вакансії); електронні направлення на ВЛК без візитів до ТЦК (їх через застосунок було оформлено вже понад 200 000);

без візитів до ТЦК (їх через застосунок було оформлено вже понад 200 000); штрафи онлайн;

п'ять типів відстрочок онлайн (через застосунок оформлюється кожна третя відстрочка в країні);

онлайн (через застосунок оформлюється кожна третя відстрочка в країні); доступ до розширених даних з реєстру "Оберіг" (у "Резерв+" цю інформацію можна завантажити у форматі PDF);

з реєстру "Оберіг" (у "Резерв+" цю інформацію можна завантажити у форматі PDF); автоматичне взяття на військовий облік, без відвідування територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) - завдяки змінам до постанови КМУ №932 для цього достатньо просто зайти у "Резерв+".

Черногоренко повідомила, що "на підході" в додатку також наступні типи відстрочок онлайн.

"Скоро можна буде сплатити штраф за неявку по повістці", - додала представниця уряду.

За її словами, ще багато сервісів - зараз у роботі.

"Наша мета незмінна: зробити з "Резерв+" повноцінний онлайн ТЦК. Щоб будь-яке питання, пов'язане з військовим обліком, оброблялось оперативно, а потрібні дані генерувались у кілька кліків і без бюрократії", - підсумувала Черногоренко.

Публікація Черногоренко (скриншот: facebook.com/katheryn.chernohorenko)