У "Резерв+" дозволять підписувати контракт із ЗСУ: коли запрацює функція

До кінця поточного року Міністерство оборони планує розширити функціонал "Резерв+". У застосунку дозволять підписувати контракт зі Збройними силами України (ЗСУ).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступницю міністра оборони з цифровізації Катерину Черногоренко в інтерв'ю DOU.

" До кінця року в "Резерв+" ми втілимо також смартконтракти . Можна буде долучитися до війська, підписавши контракт прямо в телефоні. Як, умовно, ми ознайомлюємося з ліцензійними угодами в Apple. Це має бути настільки ж просто", - розповіла заступниця голови Міноборони з питань цифровізації.

"Резерв+"

"Резерв+" - це мобільний застосунок від Міністерства оборони, розроблений для військовозобов'язаних, призовників та резервістів. Через застосунок можна перевірити свої облікові дані у військкоматі, подати заяву на зміну місця реєстрації, оновити особисту інформацію.

Загалом "Резерв+" спрощує військовий облік і підвищує зручність комунікації між громадянами та оборонними структурами. Нещодавно у мобільному застосунку додалися два нові види відстрочки від мобілізації.

Також у квітні у застосунку було проведено велике оновлення. Детальніше з ним можна ознайомитись - у матеріалі РБК-Україна.

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