Що означає кожен статус у "Резерв+": роз'яснення ТЦК
У застосунку "Резерв+" громадяни можуть побачити різні статуси щодо військового обліку. Вони мають своє значення та необхідність дій майже в кожному випадку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на роз'яснення Чернігівського обласного ТЦК та СП.
"Виявлені порушення правил військового обліку"
Таке повідомлення у застосунку "Резерв+" зазвичай відображається тим, по кому були виявлені деякі порушення правил військового обліку.
Якщо при цьому стрічка для відображення статусу має червоний колір, то це означає, що по цій особі було направлення до органів Національної поліції для доправлення в ТЦК та СП.
Що робити: якнайшвидше звернутись до ТЦК, де ви перебуваєте на обліку.
"Потребує уточнення"
Цей статус означає, що громадянин є в реєстрі "Оберіг", проте не закріплений за жодним ТЦК.
Що робити: зверніться до ТЦК за місцем реєстрації й подайте необхідні документи. Записатись в електронну чергу можна онлайн: https://echerga.mod.gov.ua/
ТЦК оновить дані в електронному реєстрі "Оберіг", тож оновлений статус буде автоматично завантажений до застосунку.
"Виключений з обліку"
Цей статус присвоюється непридатним до військової служби за висновком ВЛК, а також тим, хто досягнув граничного віку перебування на військовому обліку.
На цих громадян не поширюються правила щодо військовозобов'язаних.
Військовослужбовці можуть користуватись окремим застосунком - "Армія+".
"Знятий з обліку"
Цей статус може відображатися тим особам, які:
- вибули в іншу місцевість (адміністративно-територіальну одиницю) України,
- призвані чи прийняті на військову службу або навчання у закладах фахової передвищої військової освіти, вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти,
- направлені для відбування покарання до установ виконання покарань або до яких застосовано примусові заходи медичного характеру,
- зараховані до військового оперативного резерву,
- в інших випадках - за рішенням Міністерства оборони України, Служби безпеки України, розвідувальних органів України.
"Дані в реєстрі "Оберіг" не знайдено"
Це повідомлення означає, що дані щодо вас не оцифровані або ж внесені некоректно.
Що робити: в такому випадку необхідно звернутися до ТЦК, в якому ви стоїте на обліку.
Що таке застосунок "Резерв+"
Мобільний застосунок "Резерв+" дозволяє військовозобов’язаним громадянам оновлювати особисті дані, перевіряти свій статус та отримувати офіційні повідомлення від ТЦК. Розробку ініціювало Міністерство оборони разом із Генштабом ЗСУ в межах цифровізації процесів мобілізації.
У застосунку користувачі можуть самостійно оновити інформацію про місце проживання, освіту, контактні дані, військову спеціальність тощо. Також тут можна побачити актуальний статус обліку, чи відстрочку, якщо така є.
Крім цього, через "Резерв+" військовозобов’язані зможуть отримувати повідомлення про виклики до ТЦК, новини від Міноборони та роз’яснення щодо мобілізаційних процесів. Ідентифікація в додатку здійснюється через "Дія.Підпис".
Як пояснювали в Міноборони, "Резерв+" було розроблено як інструмент цифровий сервіс для зручності громадян та зменшення черг у військкоматах.
Нагадаємо, що наприкінці червня 2025 року в застосунку "Резерв+" заплановано запуск нової функції, яка дозволить користувачам сплачувати штрафи за порушення правил військового обліку.
Крім того, до кінця поточного року в застосунку "Резерв+" з’явиться можливість підписання контракту зі ЗСУ.
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