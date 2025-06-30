ua en ru
Пн, 30 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

У "Резерв+" тестують нововведення: допоможе знятися з розшуку без візиту до ТЦК

Понеділок 30 червня 2025 21:59
UA EN RU
У "Резерв+" тестують нововведення: допоможе знятися з розшуку без візиту до ТЦК Ілюстративне фото: у "Резерв+" додали можливість сплати штрафів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

У застосунок "Резерв+" додали можливість оплати штрафів. Але поки вона доступна тільки в рамках бета-тесту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника міністра оборони України Катерину Черногоренко у Facebook.

"Запускаємо бета-тестування оплати штрафів у "Резерв+", - написала вона.

Чиновниця додала, що для того, щоб приєднатися до тестування, необхідно заповнити форму за посиланням.

"Усі, хто встигає зробити це вчасно, оплачує тільки половину штрафу - 8500 гривень. Без черг. Без візиту до ТЦК. Це стосується тих, хто не уточнив свої дані до 16.07.2024", - розповіла Черногоренко.

У коментарях до свого допису заступниця голови Міноборони наголосила, що перший час можна буде сплатити тільки ті штрафи, які були нараховані за несвоєчасне уточнення військово-облікових даних. Інші штрафи, зокрема за неявку за повісткою, у застосунку можна буде оплачувати пізніше.

За словами чиновниці, з розшуку будуть знімати порушників автоматично після оплати штрафу.

Також Черногоренко уточнила, що після оплати штрафу і зняття статусу "в розшуку" порушників зможуть забронювати.

Знижка на штрафи

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в додатку "Резерв+" можна буде отримати знижку на штраф шляхом визнання порушення військового обліку.

Після подання відповідної заяви розмір штрафу зменшиться на 50%.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство оборони України ТЦК Війна в Україні Мобілізація в Україні
Новини
Зеленський про бої в Сумській області: російський задум про наступ не реалізується
Зеленський про бої в Сумській області: російський задум про наступ не реалізується
Аналітика
Єврокомісар Кубілюс: Тільки сильна оборона може стримати Путіна від нападу на Європу
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Єврокомісар Кубілюс: Тільки сильна оборона може стримати Путіна від нападу на Європу