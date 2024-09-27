У "Резерв+" із жовтня запускають важливу послугу: про що йдеться
У жовтні 2024 року у застосунку "Резерв+" запуститься сервіс рекрутингу. Це має розширити "лінійку сервісів", які Міністерство оборони надає військовим та цивільним особам.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства оборони України.
Що відомо про сервіс рекрутингу в "Резерв+"
За словами заступниці міністра оборони з питань цифровізації Катерини Черногоренко, після чергового оновлення в додатку з'являться актуальні вакансії у військових частинах. Це дозволить користувачам застосунку швидше знаходити місце своєї майбутньої служби.
"Ми ставили перед собою амбітну мету, щоб застосунок "Резерв+" крім базової функції оновлення даних став інструментом, де військовозобов'язаний, призовник чи резервіст міг розв'язати свої питання у кілька кліків", - розповіла заступниця міністра.
Вона додала, що відкриття можливості обрати собі місце служби - один з важливих кроків у цьому напрямку.
"Поступово ми будемо покращувати функціонал сервісу. Тож чекатимемо відгуків користувачів про свій досвід", - додала посадовиця.
Як можна буде працювати з новим сервісом
У МОУ пояснили, що новий сервіс рекрутингу у "Резерв+" допоможе користувачам обрати посади, які найбільше відповідають їхньому досвіду, вмінням і вподобанням.
Уточнюється, що там будуть доступні як бойові, так і небойові позиції.
На початку пошуку вакансії користувачам необхідно буде заповнити невелику анкету. На основі цієї інформації та обраних навичок система запропонує найбільш відповідні варіанти.
Застосунок міститиме детальний опис вакансій - включаючи інформацію про бригади, їх командування, досягнення та публікації у ЗМІ.
У відомстві зазначають, що особливістю сервісу є:
- зручний процес вибору вакансій
- алгоритми системи
"Інтуїтивний інтерфейс дозволить швидко приймати рішення: натиснути "плюс", щоб зберегти пропозицію для подальшого ознайомлення, або "мінус" для її відхилення", - розповіли у прес-службі МОУ.
"Резерв+" в Україні
Нагадаємо, застосунок "Резерв+" почав свою роботу 16 травня 2024 року (в день, коли набув чинності новий закон про мобілізацію). Він став, по суті, електронним кабінетом для призовників, військовозобов'язаних і резервістів у вигляді мобільного додатку.
Спершу в "Резерв+" можна було оновити свої облікові дані, а також створити електронний військово-обліковий документ (який має спеціальний QR-код).
Згідно з інформацією МОУ, від початку його роботи завдяки застосунку оновити свої дані та згенерувати військовий електронний документ змогли понад 3 млн українців.
Детальніше про функції та можливості застосунку можна дізнатися в матеріалі РБК-Україна.
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