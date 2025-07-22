"Онлайн ТЦК". Какие услуги доступны украинцам в "Резерв+"

Заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко поделилась важным планом - превратить приложение "Резерв+" в "полноценный онлайн ТЦК".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию представительницы правительства в Facebook.
По словам Черногоренко, когда "Резерв+" только проектировали, ей говорили, будто "у этого приложения будет два пользователя".
"Сегодня их - миллионы. Но мы все равно оглядываемся назад, чтобы спросить себя: куда и как мы идем?", - отметила заместитель министра.
Она напомнила, что за более чем год работы и 22 релиза в "Резерв+" воплотили:
Черногоренко сообщила, что "на подходе" в приложении также следующие типы отсрочек онлайн.
"Скоро можно будет оплатить штраф за неявку по повестке", - добавила представительница правительства.
По ее словам, еще много сервисов - сейчас в работе.
"Наша цель неизменна: сделать из "Резерв+" полноценный онлайн ТЦК. Чтобы любой вопрос, связанный с воинским учетом, обрабатывался оперативно, а нужные данные генерировались в несколько кликов и без бюрократии", - подытожила Черногоренко.
Напомним, "Резерв+" для Android и iOS начал свою работу в мае 2024 года (когда вступил в силу новый закон о мобилизации). Он стал, по сути, электронным кабинетом для призывников, военнообязанных и резервистов в виде мобильного приложения.
В Минобороны объяснили, что "Резерв+" был разработан как полезный инструмент - цифровой сервис для удобства граждан и уменьшения очередей в ТЦК и СП.
Идентификация в приложении осуществляется через "Дія.Підпис".
Сначала в "Резерв+" можно было обновить свои учетные данные, а также создать электронный военно-учетный документ (который имеет специальный QR-код).
В октябре 2024 года в приложении запустили сервис рекрутинга - для расширения "линейки сервисов", которые Министерство обороны предоставляет военным и гражданским лицам.
Сегодня пользователи приложения могут самостоятельно обновлять важную персональную информацию, оформлять электронные направления на ВВК или отсрочки онлайн (без визитов в ТЦК) и т.д.
Ожидается, что до конца текущего года в "Резерв+" может появиться даже возможность подписания контракта с Вооруженными силами Украины.
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