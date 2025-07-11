У "Резерв+" дозволили сплатити штраф від ТЦК за неуточнені дані зі знижкою
Військовозобов’язані, які не встигли вчасно оновити персональні дані, відтепер можуть сплатити штраф у “Резерв+” онлайн. Більше того, на оплату онлайн діятиме 50% знижка.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.
У "Резерв+" відсьогодні, 11 липня, запустився новий сервіс - сплата штрафів. Завдяки йому, військовозобов’язані, які не уточнили дані до 16 липня 2024 року, можуть сплатити штраф онлайн зі знижкою 50%.
Це дозволить оперативно закрити справу про адмінпорушення та прибрати червону стрічку з документа в застосунку.
В першій версії сервісу доступна лише сплата штрафу за невчасне уточнення персональних даних, однак згодом сплатити штраф можна буде і за інші порушення військового обліку.
Як сплатити штраф онлайн:
- Оновити "Резерв+" до останньої версії та зайти в застосунок,
- Перейти до розділу "Штрафи онлайн", подати заяву про визнання порушення та протягом трьох днів отримати рішення ТЦК,
- Після цього в застосунку відкривається можливість сплатити штраф у 8 500 грн - 50% від повної суми. Як результат - порушення та червона стрічка автоматично знімаються.
В міністерстві нагадали, що штраф потрібно сплатити протягом 20 днів від моменту отримання рішення в "Резерв+". Якщо не зробити цього вчасно, доведеться сплатити повну суму - 17 000 грн.
У разі несплати протягом 40 днів від отримання рішення ТЦК в застосунку штраф подвоюється до 34 000 грн, а справу передають до виконавчої служби.
Міноборони зазначило, що штрафи запускаються поступово, щоб рівномірно розподілити навантаження на новий сервіс. Повністю сервіс розгорнеться впродовж наступних кількох днів.
"Резерв+"
"Резерв+" - це мобільний застосунок, який було розроблено ще минулого року Міністерством оборони України для призовників, військовозобов'язаних та резервістів.
У профілі кожен може оновити свої облікові дані й отримати електронний військово-обліковий документ.
Зауважимо, що заступниця голови Міністерства оборони з цифровізації Катерина Черногоренко, нещодавно повідомляла, що у "Резерв+" з'явиться можливість оплачувати штрафи від територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).
Нагадаємо також, що під час дії воєнного стану чоловіки призовного віку зобов'язані при собі носити військово-облікові документи.
У разі їх відсутності ТЦК можуть затримати громадянина до встановлення його статусу, доставити у військкомат, вручити повістку, виписати штраф або призначити дату наступної зустрічі для уточнення військово-облікових даних.
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