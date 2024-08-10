Олімпійські ігри-2024: підсумки дня 9 серпня та медальний залік

Черговий змагальний день літньої Олімпіади в Парижі добіг кінця. Збірна України поповнила скарбничку нагород срібною медаллю у веслуванні.

Короткі підсумки дня і становище команд у медальному заліку – в новині РБК-Україна .

Угорець Кріштоф Рашовскі виграв марафон на відкритій воді. Він подолав 10-кілометрову дистанцію за 1:50:52.7 години. Доповнили подіум німець Олівер Клемет і угорський плавець Давід Бетлехем.

Українські веслувальниці Людмила Лузан і Анастасія Рибачок завоювали срібні нагороди в змаганні каное-двійок. Вони фінішували другими після китайського екіпажу в складі Сюй Шисяо та Сунь Мен'я.

Збірна Іспанії тріумфувала у футбольному турнірі серед чоловічих команд. У вирішальному поєдинку "Фурія Роха" дотиснула Францію в овертаймі (5:3). Двічі в додатковий час відзначився Серхіо Камельйо.

Узбек Лазізбек Муллажонов здобув золоту медаль у важкому дивізіоні боксу. Він у трираундовому поєдинку здолав представника Азербайджану Лорена Берто Альфонсо Домингеса. Усі п'ятеро суддів віддали перемогу його опоненту.

Інші фінали одним рядком

британський скелелаз Тобі Робертс виграв "золото" в болдерінгу та важкості

новозеландки Ліза Каррінгтон і Алісія Госкін перемогли в змаганнях байдарок-двійок на дистанції 500 м

Якоб Шопф і Макс Лемке з Німеччини тріумфували в запливі каяків на 500 м

чеський каноїст Мартін Фукса виграв одиночні змагання на дистанції 1000 м

китаянка Чень Ївень перемогла в стрибках у воду з 3-метрового трампліна

Карлос Насар із Болгарії взяв "золото" в змаганні важкоатлетів (до 89 кг)

австрійський кайтсерфер Валентін Бонтус виграв індивідуальний фінал

збірна Китаю перемогла в турнірі з настільного тенісу серед чоловіків

Італія тріумфувала в жіночому велоспорті (медісон)

збірна США виграла жіночу естафету 4x100 м

німкеня Ємізі Огунлеє здобула "золото" в штовханні ядра

Канада тріумфувала в естафеті 4x100 м серед чоловіків

домініканська легкоатлетка Марілейді Пауліно перемогла в бігу на 400 м

збірна Нідерландів виграла жіночий турнір із хокею на траві

іспанець Хордан Алехандро Діас Фортун тріумфував у потрійному стрибку

кенійська бігунка Беатріс Чебет перемогла на дистанції 10000 м

бігьорл Ami з Японії виграла змагання з брейкінгу

угорка Вівіана Мартон здобула золоту медаль в тхеквондо (до 67 кг)

узбецький боксер Асадхуджа Муйдінхуджаєв переміг у ваговій категорії до 71 кг

Рай Бенджамін зі США тріумфував на 400-метрівці з бар'єрами

американка Олівія Рівз виграла змагання у важкій атлетиці (до 71 кг)

туніський тхеквондист Фірас Катуссі завоював "золото" в категорії до 80 кг

Ву Ю з Китаю перемогла в боксерських змаганнях у ваговій категорії до 50 кг

алжирська боксерка Іман Хеліф тріумфувала в дивізіоні до 66 кг

Збірні США та Китаю зрівнялися за кількістю золотих нагород (по 33). Утім, американці йдуть на першій сходинці завдяки більшій кількості срібних медалей. Місце в топ-3 втримала Австралія (18 золотих нагород). Збірна України завоювала 11 медалей, зокрема три "золота".