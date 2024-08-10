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Олімпійські ігри-2024: підсумки дня 9 серпня та медальний залік

Париж, Субота 10 серпня 2024 00:36
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Олімпійські ігри-2024: підсумки дня 9 серпня та медальний залік Фото: Анастасія Рибачок і Людмила Лузан позують зі "сріблом" (t.me/nocukraine)
Автор: Антон Федорців

Черговий змагальний день літньої Олімпіади в Парижі добіг кінця. Збірна України поповнила скарбничку нагород срібною медаллю у веслуванні.

Короткі підсумки дня і становище команд у медальному заліку – в новині РБК-Україна.

Угорець Кріштоф Рашовскі виграв марафон на відкритій воді. Він подолав 10-кілометрову дистанцію за 1:50:52.7 години. Доповнили подіум німець Олівер Клемет і угорський плавець Давід Бетлехем.

Українські веслувальниці Людмила Лузан і Анастасія Рибачок завоювали срібні нагороди в змаганні каное-двійок. Вони фінішували другими після китайського екіпажу в складі Сюй Шисяо та Сунь Мен'я.

Збірна Іспанії тріумфувала у футбольному турнірі серед чоловічих команд. У вирішальному поєдинку "Фурія Роха" дотиснула Францію в овертаймі (5:3). Двічі в додатковий час відзначився Серхіо Камельйо.

Узбек Лазізбек Муллажонов здобув золоту медаль у важкому дивізіоні боксу. Він у трираундовому поєдинку здолав представника Азербайджану Лорена Берто Альфонсо Домингеса. Усі п'ятеро суддів віддали перемогу його опоненту.

Інші фінали одним рядком

  • британський скелелаз Тобі Робертс виграв "золото" в болдерінгу та важкості

  • новозеландки Ліза Каррінгтон і Алісія Госкін перемогли в змаганнях байдарок-двійок на дистанції 500 м

  • Якоб Шопф і Макс Лемке з Німеччини тріумфували в запливі каяків на 500 м

  • чеський каноїст Мартін Фукса виграв одиночні змагання на дистанції 1000 м

  • китаянка Чень Ївень перемогла в стрибках у воду з 3-метрового трампліна

  • Карлос Насар із Болгарії взяв "золото" в змаганні важкоатлетів (до 89 кг)

  • австрійський кайтсерфер Валентін Бонтус виграв індивідуальний фінал

  • збірна Китаю перемогла в турнірі з настільного тенісу серед чоловіків

  • Італія тріумфувала в жіночому велоспорті (медісон)

  • збірна США виграла жіночу естафету 4x100 м

  • німкеня Ємізі Огунлеє здобула "золото" в штовханні ядра

  • Канада тріумфувала в естафеті 4x100 м серед чоловіків

  • домініканська легкоатлетка Марілейді Пауліно перемогла в бігу на 400 м

  • збірна Нідерландів виграла жіночий турнір із хокею на траві

  • іспанець Хордан Алехандро Діас Фортун тріумфував у потрійному стрибку

  • кенійська бігунка Беатріс Чебет перемогла на дистанції 10000 м

  • бігьорл Ami з Японії виграла змагання з брейкінгу

  • угорка Вівіана Мартон здобула золоту медаль в тхеквондо (до 67 кг)

  • узбецький боксер Асадхуджа Муйдінхуджаєв переміг у ваговій категорії до 71 кг

  • Рай Бенджамін зі США тріумфував на 400-метрівці з бар'єрами

  • американка Олівія Рівз виграла змагання у важкій атлетиці (до 71 кг)

  • туніський тхеквондист Фірас Катуссі завоював "золото" в категорії до 80 кг

  • Ву Ю з Китаю перемогла в боксерських змаганнях у ваговій категорії до 50 кг

  • алжирська боксерка Іман Хеліф тріумфувала в дивізіоні до 66 кг

Олімпійські ігри-2024: підсумки дня 9 серпня та медальний залік

Збірні США та Китаю зрівнялися за кількістю золотих нагород (по 33). Утім, американці йдуть на першій сходинці завдяки більшій кількості срібних медалей. Місце в топ-3 втримала Австралія (18 золотих нагород). Збірна України завоювала 11 медалей, зокрема три "золота".

До слова, українка Коляденко пробилася у фінал змагань з вільної боротьби.

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Розклад змагань
Розклад змагань
Медальний залік України
Медальний залік України
Які види спорту представлені
Які види спорту представлені
Україна на Олімпіаді: історія перемог
Україна на Олімпіаді: історія перемог