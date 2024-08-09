Збірна Іспанії перемогла Францію у футбольному фіналі Олімпійських ігор
Іспанія переграла збірну Франції в овертаймі фіналу Олімпіади 2024 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.
Олімпіада-2024, футбол, фінал, чоловіки
Франція – Іспанія – 3:5 (у додатковий час)
Голи: Мійо, 11, Акліуш, 78, Матета, 90+3 (пенальті) – Лопес, 18, 25, Баена, 28, Камельйо, 100, 120+1
"Триколірні" відкрили рахунок у дебюті зустрічі. Не обійшлося без помилки піренейців. Після невдалого вибивання Баени м'яч опинився в Мійо, який пробив у кут воріт, а Тенас не зумів парирувати несильний удар французького хавбека.
Відповідь "Фурії Рохи" була потрійною. Іспанська збірна забила тричі за 10 хвилин. Спершу Лопес із центру штрафного в дотик замкнув простріл Баени, а потім оформив дубль на добиванні. На 28-й хвилині Баена майстерно поклав зі штрафного в дев'ятку.
Франція відігралася під завісу основного часу. На 78-й Акліуш результативно зреагував на простріл Олісе. На останній же хвилині суддівська бригада призначила пенальті у ворота іспанців після втручання VAR – Матета впевнено реалізував одинадцятиметровий.
Довелося грати овертайм. І там вирішальний випад зробила збірна Іспанії. На 110-й хвилині Барріос віддав розрізну передачу на Камельйо, а той акуратно перекинув м'яч над воротарем. А перед фінальним свистком він ще й реалізував вихід віч-на-віч. Уперше з 1992 року іспанські футболісти завоювали олімпійське "золото".
До слова, раніше збірна Англії призначила Карслі в. о. керманича команди.
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