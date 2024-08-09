Олімпіада-2024: угорський плавець виграв марафон на відкритій воді
Угорець Кріштоф Рашовскі тріумфував у марафонському плаванні на Олімпійських іграх 2024 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагань.
27-річний атлет подолав 10-кілометрову дистанцію за 1:50:52.7 години. Завоювати "золото" представнику Угорщини вдалося після срібної нагороди в Токіо.
Рашовскі вийшов у лідери на відрізку 1,5-2,5 км. Утім, на відрізку з 3,5-5,9 км німець Флоріан Велльброк його випередив, але втримати медальний темп не зумів. На фініші він опинився лише восьмим. Натомість Рашовскі повернув лідерство на ділянці 6 км.
Німецький плавець Олівер Клемет фінішував другим, відставши на 2.1 секунди. Доповнив п'єдестал пошани ще один угорець – Давід Бетлехем. Він відстав від чемпіона-співвітчизника на 16.3 секунди.
Олімпіада-2024, марафонське плавання, 10 км, чоловіки:
- Кріштоф Рашовскі (Угорщина)
- Олівер Клемет (Німеччина) – +2.1
- Давід Бетлехем (Угорщина) – +16.3
Напередодні нідерландка ван Раувендал виграла марафон у плаванні. Вона фінішувала першою на дистанції 10 км. Для плавчині "золото" Парижа стало другим у кар'єрі атлетки після нагороди найвищого ґатунку в Ріо-де-Жанейро.
До слова, раніше підбили підсумки змагань 8 серпня на Олімпійських іграх-2024.
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