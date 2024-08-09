Олімпіада-2024: угорський плавець виграв марафон на відкритій воді

Угорець Кріштоф Рашовскі тріумфував у марафонському плаванні на Олімпійських іграх 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагань.

27-річний атлет подолав 10-кілометрову дистанцію за 1:50:52.7 години. Завоювати "золото" представнику Угорщини вдалося після срібної нагороди в Токіо.

Рашовскі вийшов у лідери на відрізку 1,5-2,5 км. Утім, на відрізку з 3,5-5,9 км німець Флоріан Велльброк його випередив, але втримати медальний темп не зумів. На фініші він опинився лише восьмим. Натомість Рашовскі повернув лідерство на ділянці 6 км.

Німецький плавець Олівер Клемет фінішував другим, відставши на 2.1 секунди. Доповнив п'єдестал пошани ще один угорець – Давід Бетлехем. Він відстав від чемпіона-співвітчизника на 16.3 секунди.

Олімпіада-2024, марафонське плавання, 10 км, чоловіки:

Кріштоф Рашовскі (Угорщина) Олівер Клемет (Німеччина) – +2.1 Давід Бетлехем (Угорщина) – +16.3

Напередодні нідерландка ван Раувендал виграла марафон у плаванні. Вона фінішувала першою на дистанції 10 км. Для плавчині "золото" Парижа стало другим у кар'єрі атлетки після нагороди найвищого ґатунку в Ріо-де-Жанейро.