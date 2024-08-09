ua en ru
Пт, 09 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Каноїстки Лузан і Рибачок виграли "срібло" Олімпійських ігор-2024

Торсі, П'ятниця 09 серпня 2024 13:54
UA EN RU
Каноїстки Лузан і Рибачок виграли "срібло" Олімпійських ігор-2024 Фото: Людмила Лузан і Анастасія Рибачок (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Українські веслувальниці Людмила Лузан і Анастасія Рибачок завоювали срібні нагороди в змаганні каное-двійок на дистанції 500 м.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагань.

Український дует пробився у фінал, фінішувавши на третій позиції в одному з півфіналів. Вони подолали дистанцію за 1:55.62 хвилини.

У вирішальному запливі суперниками Лузан і Рибачок стали 7 дуетів. Зі старту лідерство захопив китайський екіпаж у складі Сюй Шисяо та Сунь Мен'я. Натомість українки після половини дистанції опинилися на 6-й позиції.

Утім, українські каноїстки традиційно додали на фінальних двох із половиною сотнях метрів. Лузан і Рибачок залишили позаду кількох конкуренток, а на останніх метрах організували фотофініш із Канадою. Зрештою, срібні медалі віддали представницям України.

Олімпіада-2024, веслування, каное-двійки, 500 м, жінки:

  1. Китай
  2. Україна
  3. Канада

Для Лузан і Рибачок "срібло" Парижа стало другим поспіль. На Олімпіаді в Токіо вони теж фінішували другими в запливі на 500 м. Натомість золоті нагороді тоді взяли ті ж Сюй та Сунь з Китаю.

До слова, раніше підбили підсумки змагань 8 серпня на Олімпійських іграх-2024.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олімпіада 2024
Розклад змагань
Розклад змагань
Медальний залік України
Медальний залік України
Які види спорту представлені
Які види спорту представлені
Україна на Олімпіаді: історія перемог
Україна на Олімпіаді: історія перемог