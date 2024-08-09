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Олімпіада-2024: Коляденко пробилася у фінал вільної боротьби

Париж, П'ятниця 09 серпня 2024 20:25
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Олімпіада-2024: Коляденко пробилася у фінал вільної боротьби Фото: Ірина Коляденко позмагається за золоту медаль (facebook.com/ukrwrestling)
Автор: Антон Федорців

Українська борчиня Ірина Коляденко виграла півфінальну сутичку в киргизки Айсулуу Тинибекової.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Олімпіада-2024, вільна боротьба, до 62 кг, 1/2 фіналу

Тинибекова – Коляденко – 2:9

На шляху в півфінал українка здолала монгольську борчиню Орхон Пуревдорж і болгарську спортсменку Біляну Дудову. На попередніх Іграх Коляденко та Тинибекова перетнулися на тій же стадії.

Українська атлетка повела в рахунку після "челенджу" тренера. На повторі судді побачили небезпечне положення в киргизької борчині. Утім, ще в першому періоді Тинибекова встигла вирівняти становище.

На старті другої трихвилинки заробила ще два пункти. А на останній хвилині вдала контратака Коляденко дозволила їй набрати ще 4 очки. Підсумковим результат став після попередження Тинибековій – 9:2 на користь українки та місце у фіналі 10 серпня.

Хто така Ірина Коляденко

Уродженка Радомишля, вихованка місцевої ДЮСШ. Перші успіхи на дорослому рівні прийшли в 2019 році.

Стала віце-чемпіонкою світу (2019), а на ЧС-2023 завоювала бронзову медаль. На чемпіонатах Європи тричі здобула "золото" (2021, 2023, 2024) та одного разу фінішувала третьою (2020). На Олімпійських іграх у Токіо виграла "бронзу".

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До слова, напередодні Насібов поступився іранцю Есмаїлі Лейвесі у фіналі Олімпійських ігор.

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