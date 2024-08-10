Олимпийские игры-2024: итоги дня 9 августа и медальный зачет
Очередной соревновательный день летней Олимпиады в Париже подошел к концу. Сборная Украины пополнила копилку наград серебряной медалью в гребле.
Краткие итоги дня и положение команд в медальном зачете – в новости РБК-Украина.
Венгр Криштоф Рашовски выиграл марафон на открытой воде. Он преодолел 10-километровую дистанцию за 1:50:52.7 часов. Дополнили подиум немец Оливер Клемет и венгерский пловец Давид Бетлехем.
Украинские гребницы Людмила Лузан и Анастасия Рыбачок завоевали серебряные награды в соревновании каноэ-двоек. Они финишировали вторыми после китайского экипажа в составе Сюй Шисяо и Сунь Менья.
Сборная Испании триумфовала в футбольном турнире среди мужских команд. В решающем поединке "Фурия Роха" дожала Францию в овертайме (5:3). Дважды в дополнительное время отличился Серхио Камельо.
Узбек Лазизбек Муллажонов завоевал золотую медаль в тяжелом дивизионе бокса. Он в трехраундовом поединке одолел представителя Азербайджана Лорена Берто Альфонсо Домингеса. Все пять судей отдали победу его оппоненту.
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Сборные США и Китая сравнялись по количеству золотых наград (по 33). Впрочем, американцы идут на первой строчке благодаря большему количеству серебряных медалей. Место в топ-3 удержала Австралия (18 золотых наград). Сборная Украины завоевала 11 медалей, в том числе три "золота".
К слову, украинка Коляденко пробилась в финал соревнований по вольной борьбе.
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