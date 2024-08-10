Олимпийские игры-2024: итоги дня 9 августа и медальный зачет

Очередной соревновательный день летней Олимпиады в Париже подошел к концу. Сборная Украины пополнила копилку наград серебряной медалью в гребле.

Краткие итоги дня и положение команд в медальном зачете – в новости РБК-Украина .

Венгр Криштоф Рашовски выиграл марафон на открытой воде. Он преодолел 10-километровую дистанцию за 1:50:52.7 часов. Дополнили подиум немец Оливер Клемет и венгерский пловец Давид Бетлехем.

Украинские гребницы Людмила Лузан и Анастасия Рыбачок завоевали серебряные награды в соревновании каноэ-двоек. Они финишировали вторыми после китайского экипажа в составе Сюй Шисяо и Сунь Менья.

Сборная Испании триумфовала в футбольном турнире среди мужских команд. В решающем поединке "Фурия Роха" дожала Францию в овертайме (5:3). Дважды в дополнительное время отличился Серхио Камельо.

Узбек Лазизбек Муллажонов завоевал золотую медаль в тяжелом дивизионе бокса. Он в трехраундовом поединке одолел представителя Азербайджана Лорена Берто Альфонсо Домингеса. Все пять судей отдали победу его оппоненту.

Другие финалы одной строчкой

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новозеландки Лиза Каррингтон и Алисия Хоскин победили в соревнованиях байдарок-двоек на дистанции 500 м

Якоб Шопф и Макс Лемке из Германии триумфовали в заплыве каяков на 500 м.

чешский каноист Мартин Фукса выиграл одиночные соревнования на дистанции 1000 м

китаянка Чэнь Йивень победила в прыжках в воду с 3-метрового трамплина

Карлос Насар из Болгарии взял "золото" в соревновании тяжеловесов (до 89 кг)

австрийский кайтсерфер Валентин Бонтус выиграл индивидуальный финал

сборная Китая победила в турнире по настольному теннису среди мужчин

Италия триумфовала в женском велоспорте (мэдисон)

сборная США выиграла женскую эстафету 4x100 м

немка Эмизи Огунлейе получила "золото" в толкании ядра

Канада триумфовала в эстафете 4x100 м среди мужчин

доминиканская легкоатлетка Марилейди Паулино победила в беге на 400 м

сборная Нидерландов выиграла женский турнир по хоккею на траве

испанец Хордан Алехандро Диас Фортун триумфовал в тройном прыжке

кенийская бегунья Беатрис Чебет победила на дистанции 10000 м

бигерл Ami из Японии выиграла соревнования по брейкингу

венгерка Вивиана Мартон получила золотую медаль в тхэквондо (до 67 кг)

узбекский боксер Асадхуджа Муйдинхуджаев победил в весовой категории до 71 кг

Рай Бенджамин из США триумфовал на 400-метровке с барьерами

американка Оливия Ривз выиграла соревнования по тяжелой атлетике (до 71 кг)

тунисский тхэквондист Фирас Катусси завоевал "золото" в категории до 80 кг

Ву Ю из Китая победила в боксерских соревнованиях в весовой категории до 50 кг

алжирская боксерка Иман Хелиф триумфовала в дивизионе до 66 кг

Сборные США и Китая сравнялись по количеству золотых наград (по 33). Впрочем, американцы идут на первой строчке благодаря большему количеству серебряных медалей. Место в топ-3 удержала Австралия (18 золотых наград). Сборная Украины завоевала 11 медалей, в том числе три "золота".