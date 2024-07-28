Олімпійські ігри-2024: підсумки дня 28 липня та медальний залік
Другий змагальний день літніх Олімпійських ігор у Парижі завершився. 28 липня організатори роздали ще тринадцять комплектів нагород.
Короткі підсумки дня і становище команд у медальному заліку – в новині РБК-Україна.
Китайський стрілець Ксе Ю виграв змагання серед чоловіків. У фіналі стрілецького турніру з пневматичним пістолетом він набрав 240,9 балів. Срібну та бронзову медалі забрали італійці – Федеріко Ніло Мальдіні та Паоло Монна відповідно.
Натомість кореянка О Є Цзінь виборола "золото" в стрільбі з пневматичного пістолета в жіночому турнірі. Вона оновила олімпійський рекорд із підсумковим результатом 243,2 бали. Доповнили подіум представниця Республіки Корея Кім Є Цзі та індійка Ману Бхакер.
Велосипедистка Полін Ферран-Прево принесла Франції золоту медаль в маунтенбайку. Господарка змагань не мала рівних у крос-кантрі. Зокрема, українку Юлію Беломоіну вона випередила на понад коло. "Срібло" дісталося американці Гейлі Баттен, а бронзову нагороду забрала шведка Єнні Рісведдс.
Французький плавець Леон Маршан тріумфував на 400-метрівці комплексним стилем. Його результат виявився не тільки кращим за інші, а й дозволив побити олімпійський рекорд у дисципліні. Досі він належав культовому американцю Майклу Фелпсу.
Школярка Коко Йошізава здобула золоту нагороду в скейтбордингу. 14-річна японка завдяки останньому трюку випередила співвітчизницю Ліз Акаму. Натомість третьою у жіночих змаганнях фінішувала бразилійка Райсу Леаль.
Інші фінали одним рядком
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японський дзюдоїст Хіфумі Абе взяв "золото" з розгромом бразильця Вільяна Ліми (до 66 кг)
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узбечка Дійора Келдійорова виграла жіночі змагання з дзюдо (до 52 кг)
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Республіка Корея у драматичному стилі перемогла збірну Китаю в командному турнірі в стрільбі з лука
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австралійська каноїстка Джессіка Фокс тріумфувала в одиночному веслувальному слаломі
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Торрі Гаск принесла збірній США золоту медаль в стометрівці батерфляєм
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італієць Ніколо Мартіненьї виграв заплив брасом на дистанції 100 м
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американська фехтувальниця Лі Кіфер перемогла в змаганні з рапіри
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Кокі Кано з Японії здобув "золото" в індивідуальному турніру шпажистів
Збірна Японії обійшла Австралію нагорі медального заліку Олімпіади-2024. Атлети Країни сонця, що сходить, завоювали 7 нагород. Зокрема, японські спортсмени здобули 4 "золота". Австралійці мають стільки ж золотих і срібних медалей, але поки не вигравали "бронзу". Замкнули топ-3 Сполучені Штати (3+6+3).
До слова, перша ракетка України Костюк здолала новозеландку Сан у першому колі Олімпійських ігор-2024.
Нагадаємо, раніше Світоліна перемогла японку Учідзіму в 1/32 фіналу Олімпіади.
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