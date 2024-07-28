Олімпійські ігри-2024: Костюк пробилася в друге коло тенісного турніру

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Олімпіада-2024, теніс, 1-й раунд, жінки

Сан – Костюк – 0:2 (4:6, 3:6)

Океанійка краще ввійшла в гру та в третьому геймі оформила брейк. Сан згодом повела 3:1, але стратегічну перевагу реалізувати не зуміла. Костюк швидко опанувала ситуацію і згодом узяла подачу суперниці у відповідь (4:4).

Українська тенісистка вирішила не покладатися на долю в тай-брейку. Вона вийшла вперед після власної подачі, а в десятому геймі оформила ще один брейк і закрила партію. На перший сет Костюк витратила 42 хвилини.

Домінантнішою для українки виявилася друга партія. З двома брейками та впевненою грою на власних подачах Костюк швидко створила надсолідний гандикап (4:0). І хоч Сан зуміла двічі взяти подачі опонентки, але організувати камбек не зуміла.

Отже, Костюк упевнено вийшла в друге коло змагань. Там українська тенісистка зустрінеться з переможницею протистояння француженки Клари Бюрель і представниці Чехії Катеріні Сінякової. Вони зіграють в неділю ввечері.