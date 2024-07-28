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Ферран-Прево принесла Франції олімпійське "золото" в маунтенбайку

Еланкур, Неділя 28 липня 2024 17:00
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Ферран-Прево принесла Франції олімпійське "золото" в маунтенбайку Фото: Полін Ферран-Прево не мала рівних на дистанції (ucimtbworldseries.com)
Автор: Антон Федорців

Французька велосипедистка Полін Ферран-Прево тріумфувала в дисципліні крос-кантрі змагань з маунтенбайку на Олімпійських іграх 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагань.

32-річна господарка траси перемогла в передмісті Парижа. Вона подолала дистанцію за 1:26:02 години.

Ферран-Прево "привезла" суперницям майже три хвилини переваги. Зокрема, друга на фініші американка Гейлі Баттен відстала на 2:57 хвилини. Третьою стала шведська велосипедистка Єнні Рісведдс (+3:02).

Українка Юлія Беломоіна не фінішувала. На п'ятому колі її зняли з гонки через статус колової. Результат у Парижі став для вітчизняної атлетки найгіршим у кар'єрі. Зокрема, на двох останніх Іграх вона потрапляла в топ-10.

Олімпіада-2024, маунтенбайк, крос-кантрі, жінки:

  1. Полін Ферран-Прево (Франція)
  2. Гейлі Баттен (США)
  3. Єнні Рісведдс (Швеція)

Напередодні Грейс Браун виграла золоту медаль для Австралії. Вона перемогла в індивідуальній велогонці з роздільним стартом. Позаду чемпіонки залишилися британка Анна Гендерсон і Хлої Дайгерт зі США.

    До слова, раніше підбили підсумки змагань 27 липня на Олімпіаді-2024.

    Нагадаємо, напередодні футбольна збірна України перемогла Марокко в групі Олімпійських ігор.

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