Ферран-Прево принесла Франції олімпійське "золото" в маунтенбайку
Французька велосипедистка Полін Ферран-Прево тріумфувала в дисципліні крос-кантрі змагань з маунтенбайку на Олімпійських іграх 2024 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагань.
32-річна господарка траси перемогла в передмісті Парижа. Вона подолала дистанцію за 1:26:02 години.
Ферран-Прево "привезла" суперницям майже три хвилини переваги. Зокрема, друга на фініші американка Гейлі Баттен відстала на 2:57 хвилини. Третьою стала шведська велосипедистка Єнні Рісведдс (+3:02).
Українка Юлія Беломоіна не фінішувала. На п'ятому колі її зняли з гонки через статус колової. Результат у Парижі став для вітчизняної атлетки найгіршим у кар'єрі. Зокрема, на двох останніх Іграх вона потрапляла в топ-10.
Олімпіада-2024, маунтенбайк, крос-кантрі, жінки:
- Полін Ферран-Прево (Франція)
- Гейлі Баттен (США)
- Єнні Рісведдс (Швеція)
Напередодні Грейс Браун виграла золоту медаль для Австралії. Вона перемогла в індивідуальній велогонці з роздільним стартом. Позаду чемпіонки залишилися британка Анна Гендерсон і Хлої Дайгерт зі США.
До слова, раніше підбили підсумки змагань 27 липня на Олімпіаді-2024.
Нагадаємо, напередодні футбольна збірна України перемогла Марокко в групі Олімпійських ігор.
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