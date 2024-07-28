Ферран-Прево принесла Франції олімпійське "золото" в маунтенбайку

Французька велосипедистка Полін Ферран-Прево тріумфувала в дисципліні крос-кантрі змагань з маунтенбайку на Олімпійських іграх 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагань .

32-річна господарка траси перемогла в передмісті Парижа. Вона подолала дистанцію за 1:26:02 години.

Ферран-Прево "привезла" суперницям майже три хвилини переваги. Зокрема, друга на фініші американка Гейлі Баттен відстала на 2:57 хвилини. Третьою стала шведська велосипедистка Єнні Рісведдс (+3:02).

Українка Юлія Беломоіна не фінішувала. На п'ятому колі її зняли з гонки через статус колової. Результат у Парижі став для вітчизняної атлетки найгіршим у кар'єрі. Зокрема, на двох останніх Іграх вона потрапляла в топ-10.

Олімпіада-2024, маунтенбайк, крос-кантрі, жінки:

Полін Ферран-Прево (Франція) Гейлі Баттен (США) Єнні Рісведдс (Швеція)

Напередодні Грейс Браун виграла золоту медаль для Австралії. Вона перемогла в індивідуальній велогонці з роздільним стартом. Позаду чемпіонки залишилися британка Анна Гендерсон і Хлої Дайгерт зі США.