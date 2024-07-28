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Китай здобув третю золоту медаль на Олімпіаді-2024

Шатору, Неділя 28 липня 2024 11:49
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Китай здобув третю золоту медаль на Олімпіаді-2024 Фото: Ксе Ю (в центрі) залишив двох італійців позаду (portuguese.xinhuanet.com)
Автор: Антон Федорців

Китайський спортсмен Ксе Ю виграв олімпійські змагання у стрільбі з пневматичного пістолета з дистанції 10 метрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагань.

Представник КНР у запеклій боротьбі випередив італійця Федеріко Ніло Мальдіні. Якщо китаєць набрав 240,9 балів у фіналі, то результат його опонента лише на 0,9 пункта менший.

Ксе та Мальдіні всерйоз відірвалися від решти конкурентів. Італійський стрілець Паоло Монна завоював бронзову нагороду, але відстав від співвітчизника Мальдіні на 21,4 бала. Українці в цій дисципліні не виступали.

Китайська збірна взяла друге "золото" в стрільбі. Напередодні Хуан Юйтін і Шен Ліхао тріумфували в стрільбі з пневматичної гвинтівки з 10-метрової дистанції у міксті. Продовжити домінування у цьому виді програми китайські атлети спробують у стрільба з пневматичного пістолета серед жінок.

Олімпіада-2024, стрільба з пневматичного пістолета, 10 м, чоловіки:

  1. Ксе Ю (Китай) – 240,9 балів
  2. Федеріко Ніло Мальдіні (Італія) – 240,0
  3. Паоло Монна (Італія) – 218,6

Китай наздогнав Австралію нагорі медального заліку Олімпійських ігор. Обидві збірні мають по 3 золоті нагороди. Проте, океанійці завоювали дві срібних медалі проти однієї "бронзи" в китайців.

До слова, раніше підбили підсумки змагань 27 липня на Олімпіади-2024.

Нагадаємо, напередодні футбольна збірна України перемогла Марокко в групі Олімпійських ігор.

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