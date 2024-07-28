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Олимпийские игры-2024: итоги дня 28 июля и медальный зачет

Париж, Воскресенье 28 июля 2024 23:55
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Олимпийские игры-2024: итоги дня 28 июля и медальный зачет Фото: Леон Маршан только что побил олимпийский рекорд (x.com/WorldAquatics)
Автор: Антон Федорцив

Второй соревновательный день летних Олимпийских игр в Париже завершился. 28 июля организаторы раздали еще тринадцать комплектов наград.

Краткие итоги дня и положение команд в медальном зачете – в новости РБК-Украина .

Китайский стрелок Ксе Ю выиграл соревнования среди мужчин. В финале стрелкового турнира с пневматическим пистолетом он набрал 240,9 баллов. Серебряную и бронзовую медали забрали итальянцы – Федерико Нило Мальдини и Паоло Монна соответственно.

Кореянка О Йе Цзинь завоевала "золото" в стрельбе из пневматического пистолета в женском турнире. Она обновила олимпийский рекорд с итоговым результатом 243,2 балла. Дополнили подиум представительница Республики Корея Ким Йе Цзи и индианка Ману Бхакер.

Велосипедистка Полин Ферран-Прево принесла Франции золотую медаль в маунтинбайке. Хозяйка соревнований не имела равных в кросс-кантри. В частности, украинку Юлию Беломоину она опередила более чем на круг. "Серебро" досталось американке Хейли Баттен, а бронзовую награду забрала шведка Йенни Рисведдс.

Французский пловец Леон Маршан торжествовал на 400-метровке комплексным стилем. Его результат оказался не только лучше других, но и позволил побить олимпийский рекорд в дисциплине. До этого он принадлежал культовому американцу Майклу Фелпсу.

Школьница Коко Йошизава получила золотую награду в скейтбординге. 14-летняя японка благодаря последнему трюку опередила соотечественницу Лиз Акаму. Третьей же в женских соревнованиях финишировала бразильянка Райсу Леаль.

Другие финалы одной строчкой

  • японский дзюдоист Хифуми Абэ взял "золото" с разгромом бразильца Вильяна Лимы (до 66 кг)

  • узбечка Диера Келдиерова выиграла женские соревнования по дзюдо (до 52 кг)

  • Республика Корея в драматическом стиле победила сборную Китая в командном турнире по стрельбе из лука

  • австралийская каноистка Джессика Фокс триумфовала в одиночном гребном слаломе

  • Торри Хаск принесла сборной США золотую медаль в стометровке баттерфляем

  • итальянец Николо Мартиненьи выиграл заплыв брассом на дистанции 100 м

  • американская фехтовальщица Ли Кифер победила в соревновании по рапирам

  • Коки Кано из Японии взял "золото" в индивидуальном турнире шпажистов

Олимпийские игры-2024: итоги дня 28 июля и медальный зачет

Сборная Японии обошла Австралию наверху медального зачета Олимпиады-2024. Атлеты Страны восходящего солнца завоевали 7 наград. В частности, японские спортсмены получили 4 "золота". Австралийцы имеют столько же золотых и серебряных медалей, но пока не выигрывали "бронзу". Заперли топ-3 Соединенные Штаты (3+6+3).

К слову, первая ракетка Украины Костюк одолела новозеландку Сан в первом круге Олимпийских игр-2024.

Напомним, ранее Свитолина победила японку Учидзиму в 1/32 финала Олимпиады.

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