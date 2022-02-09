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Олимпиада-2022: итоги дня 9 февраля и медальный зачет

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Пекин, Среда 09 февраля 2022 18:35
Олимпиада-2022: итоги дня 9 февраля и медальный зачет Фото: немецкий квартет на подиуме в санном спорте (NTB)
Автор: Антон Федорцив

Пятый день соревнований на зимней Олимпиаде в Пекине завершился. 9 февраля разыграли шесть комплектов наград.

Краткие итоги дня и положение команд в медальном зачете – в новости РБК-Украина.

Золотая медаль в дисциплине биг-эйр соревнований по фристайлу досталась представителю Норвегии Бирку Рууду. По итогам трех попыток он набрал 187,75 балла и опередил американца Колби Стивенсона, а также шведа Хенрика Харлаута.

Словацкая горнолыжница Петра Влхова победила в слаломе среди женщин. Свою первую олимпийскую медаль она взяла со временем 1:44,98. Второй стала Катарина Линсбергер (Австрия), а бронзовая награда пополнила коллекцию швейцарки Венди Гольденер.

Олимпиада-2022: итоги дня 9 февраля и медальный зачет

Финальный заезд в женском сноубордкроссе завершился победой Линдси Джакобеллис. Американка сумела опередить Хлое Треспеш (Франция) и Мериету Один (Канада). Неудачником "финала четырех" стала Белль Брокхофф из Австралии.

В лыжном двоеборье среди мужчин олимпийское "золото" взял Винценц Гайгер. Немецкий спортсмен опередил норвежца Йоргена Горбака и Лукаса Грайдерера из Австрии.

Олимпиада-2022: итоги дня 9 февраля и медальный зачет

Кореец Хван Де Хон взял золотую награду в шорт-треке. Он одержал победу на дистанции 1500 м. "Серебро" досталось представителю Канады Стивену Дюбуа. Третьим на пьедестал поднялся Семен Елистратов (ОКР).

Соревнование двоек в санном спорте завершилось победой дуэта из Германии в составе Тобиаса Вендля и Тобиаса Артля. Серебряные награды завоевали их соотечественники – Тони Эггерт и Саша Бенеккен. Австрийцы Томас Штой и Лоренц Коллер стали третьими. Украинский дуэт Игоря Стахива и Андрея Лисецкого занял 15-е место.

Медальный зачет Олимпиады-2022 по итогам 9 февраля:

Олимпиада-2022: итоги дня 9 февраля и медальный зачет

К слову, на зимней Олимпиаде российский фигурист провалил допинг-тест и может лишить ОКР "золота" в командных соревнованиях.

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