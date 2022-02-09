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Словацкая горнолыжница Влхова стала олимпийской чемпионкой в слаломе

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Пекин, Среда 09 февраля 2022 11:09
Словацкая горнолыжница Влхова стала олимпийской чемпионкой в слаломе Фото: Петра Влхова (olympics.com)
Автор: Андрей Вырва

В горнолыжном спорте прошли соревнования по женскому слалому.

Об этом сообщает РБК-Украина.

В финале приняли участие 58 спортсменок, из которых финишировало всего 50.

Лучше всего прошла дистанцию 26-летняя словацкая горнолыжница Петра Влхова. Словачка выиграла свою первую в карьере олимпийскую медаль.

Вместе с Влховой на подиум попали:

  1. Петра Влхова (Словакия) – 1:44,98
  2. Катарина Линсбергер (Австрия) – 1:45,06
  3. Венди Гольденер (Швейцария) – 1:45,10

Напомним, что у фигуриста из команды ОКР обнаружили допинг.

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