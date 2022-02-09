Олимпиада-2022: в сноуборд-кроссе победила американка
Фото: Линдси Джакобеллис (olympics.com)
На Олимпиаде прошел женский финал в сноуборд-кроссе.
Об этом сообщает РБК-Украина.
В финальном заезде приняли участие четыре спортсменки.
Они представляли разные страны: США, Канаду, Австралию и Францию.
Быстрее всего преодолела дистанцию американка Линдси Джакобеллис. Для 36-летней спортсменки это вторая медаль Олимпийских игр в карьере, первым было "серебро" в 2006 году.
Медали в сноуборд-кроссе завоевали:
"золото" – Линдси Джакобеллис (США)
"серебро" – Хлое Треспеш (Франция)
"бронза" – Мериета Один (Канада)
Напомним, что словацкая горнолыжница Петра Влхова стала олимпийской чемпионкой в слаломе.