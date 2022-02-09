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Российский спортсмен провалил допинг-тест на Олимпиаде: первый скандал зимних Игр

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Пекин, Среда 09 февраля 2022 10:26
Российский спортсмен провалил допинг-тест на Олимпиаде: первый скандал зимних Игр Фото: сборная ОКР по фигурному катанию (Getty Images)
Автор: Андрей Вырва

Один из фигуристов сборной Олимпийского комитета России провалил допинг-тест на зимних Играх-2022 в Пекине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Insidethegames.

Международный олимпийский комитет и Международный союз конькобежцев (ISU) подтвердили перенос церемонии награждения призеров командных соревнований по фигурному катанию на зимних Олимпийских играх 2022 года из-за юридических проблем.

Церемония награждения должна была состояться вчера, 8 февраля, в 21:00 по местному времени.

ISU подтвердила, что задержка была вызвана юридическими проблемами.

Считается, что проблема касается теста на наркотики, сданного российским фигуристом еще до начала Олимпиады.

"Вчера в короткие сроки возникла ситуация, требующая юридических консультаций из МОК", - сообщили в ISU.

Спикер МОК Марк Адамс заявил, что юридическая ситуация является "возникшей проблемой".

"Поскольку есть юридические последствия, я не могу много говорить об этом на данном этапе", – сказал Адамс.

Пресс-секретарь Федерации фигурного катания России (ФФККР) Ольга Ермолина сообщила информационному агентству ТАСС, что организация "ждет официальной информации на этот счет".

Из мужчин за ОКР в командных соревнованиях выступали Александр Галлямов, Марк Кондратюк и Никита Кацалапов.

Напомним, что серебро в командном турнире выиграла сборная США, а бронзовые медали завоевала команда Японии. В случае дисквалификации золотые медали могут перейти к американцам.

Напомним, что золотую медаль в дисциплине биг-эйр соревнований по фристайлу завоевал норвежский спортсмен Бирк Рууд.

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