Биг-эйр среди мужчин на Олимпиаде 2022: золото оказалось у Норвегии

На Олимпийских играх 2022 в Пекине день начался с победы Норвегии. Золотую медаль в дисциплине биг эйр соревнований по фристайлу завоевал норвежский спортсмен Бирк Рууд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты Олимпиады 2022.

Бирк Рууд набрал по итогам трех попыток сумму в 187,75 балла. "Эмоциональная золотая медаль для Рууда, юношеского олимпийского чемпиона 2016 года по слоупстайлу, который пропустил прошлогодний финал чемпионата мира по биг-эйру, чтобы провести время со своим отцом, больным раком", - говорится в сообщении. На втором месте оказался американец Колби Стивенсон. Он набрал 183,00 бала. Бронза оказалась у шведского спортсмена Хенрика Харлаута с результатом 181,00 бала.