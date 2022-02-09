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Биг-эйр среди мужчин на Олимпиаде 2022: золото оказалось у Норвегии

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Китай, Среда 09 февраля 2022 07:11
Биг-эйр среди мужчин на Олимпиаде 2022: золото оказалось у Норвегии Фото: норвежец Бирк Рууд завоевал "золото" на Олимпиаде (olympics.com)
Автор: Наталья Скороход

На Олимпийских играх 2022 в Пекине день начался с победы Норвегии. Золотую медаль в дисциплине биг эйр соревнований по фристайлу завоевал норвежский спортсмен Бирк Рууд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты Олимпиады 2022.

Бирк Рууд набрал по итогам трех попыток сумму в 187,75 балла.

"Эмоциональная золотая медаль для Рууда, юношеского олимпийского чемпиона 2016 года по слоупстайлу, который пропустил прошлогодний финал чемпионата мира по биг-эйру, чтобы провести время со своим отцом, больным раком", - говорится в сообщении.

На втором месте оказался американец Колби Стивенсон. Он набрал 183,00 бала.

Бронза оказалась у шведского спортсмена Хенрика Харлаута с результатом 181,00 бала.

Напомним, что семь украинцев будут участвовать 9 февраля в соревнованиях на Олимпиаде в Пекине. Подробнее об этом можно прочитать в материале РБК-Украина.

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