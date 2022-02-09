Немецкий спортсмен Гайгер стал олимпийским чемпионом по лыжному двоеборью
На Олимпийских играх определились призеры в мужском лыжном двоеборье.
Об этом сообщает РБК-Украина.
Сначала 44 спортсмена прыгали с трамплина.
Тройкой лучших стали:
- Риота Ямамото (Япония) – 133 балла
- Лукас Грайдерер (Австрия) – 123,4 балла
- Юлиан Шмид (Германия) – 123,1 балла
Украинец Дмитрий Мазурчук с результатом 82,5 балла занял 35-е место.
После прыжков с трамплина состоялась лыжная гонка.
Победитель прыжкового этапа стартует первым в лыжном кроссе. Остальные участники стартуют с отставанием, определяемым из расчета 4 секунды на каждое очко. Победитель кросса становится победителем соревнований.
Победителем кросса стал немец Винценц Гайгер, в прыжках находившийся на 11 позиции. Для 24-летнего немца это вторая золотая награда в карьере. На вторую позицию поднялся норвежец Йорген Гробак, девятый в прыжках с трамплина. Бронзовым призером стал австриец – Лукас Грайдерер.
Украинский спортсмен Дмитрий Мазурчук в финишном протоколе занял 36-ю позицию.
Напомним, что в сноуборд-кроссе победила американка Линдси Джакобеллис.