Немецкий спортсмен Гайгер стал олимпийским чемпионом по лыжному двоеборью

Сначала 44 спортсмена прыгали с трамплина.

Тройкой лучших стали:

Риота Ямамото (Япония) – 133 балла

Лукас Грайдерер (Австрия) – 123,4 балла

Юлиан Шмид (Германия) – 123,1 балла

Украинец Дмитрий Мазурчук с результатом 82,5 балла занял 35-е место.

После прыжков с трамплина состоялась лыжная гонка.

Победитель прыжкового этапа стартует первым в лыжном кроссе. Остальные участники стартуют с отставанием, определяемым из расчета 4 секунды на каждое очко. Победитель кросса становится победителем соревнований.

Победителем кросса стал немец Винценц Гайгер, в прыжках находившийся на 11 позиции. Для 24-летнего немца это вторая золотая награда в карьере. На вторую позицию поднялся норвежец Йорген Гробак, девятый в прыжках с трамплина. Бронзовым призером стал австриец – Лукас Грайдерер.

Украинский спортсмен Дмитрий Мазурчук в финишном протоколе занял 36-ю позицию.