Олимпиада-2022: итоги дня 17 февраля и медальный зачет

Медальный зачет Олимпиады-2022 по итогам 17 февраля:

Женский хоккейный турнир завершился победой сборной Канады. В финале "кленовые листки" перестреляли принципиальных оппоненток из США (3:2). Бронзовые награды завоевали финки.

В горнолыжной комбинации триумфовала Мишель Гизин. Швейцарка лишь на пять сотых опередила свою соотечественницу Венди Гольденер. Третьей на подиум поднялась Федерика Бриньоне (Италия).

Шведская фристайлистка Сандра Неслунд завоевала олимпийское "золото". В дисциплине ски-кросс она оставила позади Мариэль Томпсон из Канады и немку Даниэлу Майер. Четвертая участница финала была дисквалифицирована.

Зато Япония завоевала золотую медаль в конькобежном спорте. 27-летняя Михо Такаги одолела соперниц на дистанции 1000 м. Серебряная награда досталась нидерландке Ютте Лердам, а дополнила пьедестал Бриттани Боу (США).

В лыжном двоеборье среди мужчин успех отпраздновала Норвегия. Второй финишировала команда Германии. С бронзовыми медалями домой уедут японские спортсмены.

Женские соревнования в фигурном катании выиграла Анна Щербакова (ОКР). Она по итогам произвольной программы опередила другую россиянку – Александру Трусову. "Бронза" досталась Каори Сакамото из Японии.