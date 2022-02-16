Олимпиада-2022: итоги дня 16 февраля и медальный зачет

Медальный зачет Олимпиады-2022 по итогам 16 февраля:

Фристайлист Алекс Холл стал олимпийским чемпионом. Американец триумфовал в слоупстайле с итоговым результатом 90,01 балла. Вторым финишировал его соотечественник Ник Геппер, "бронза" – у шведа Йеспера Тьядера.

Швеция выиграла женскую эстафету в биатлоне. Четверка скандинавок оформила 12 секунд преимущества над командой ОКР. Дополнила подиум сборная Германии, а Украина завершила соревнования 7-й.

Французский горнолыжник Клеман Ноэль взял "золото" в слаломе. Серебряная награда досталась австрийцу Йоханнесу Штрольцу. Третьим финишировал Себастьян Фосс-Солевог (Норвегия).

Командный спринт в лыжной гонке завершился триумфом Германии. Дуэт Катарины Хенниг и Виктории Карл на финишной прямой обошел представительниц Швеции. Бронзовыми медалями удовлетворилась команда ОКР.

В свою очередь у мужчин победила двойка спортсменов из Норвегии. Эрик Валнес и Йоханнес Клебо "привезли" 2,5 секунды финской сборной. Третьими стали россияне.

Первая для Украины олимпийская награда в Пекине была добыта во фристайле. В лыжной акробатике ликовал Ци Гуанпу из Китая, который в суперфинале опередил украинца Александра Абраменко. "Бронза" досталась Илье Бурову (ОКР).

Канадская сборная взяла олимпийское "золото" в эстафете шорт-трека. На дистанции 5000 м они опередили четверку спортсменов из Южной Кореи. Также на пьедестал взошли итальянцы.

Наконец женский забег в шорт-треке выиграла кореянка Чхве Мин Джон. Со временем 2:17,789 ей не было равных на дистанции 1500 м. Второй стала Арианна Фонтана из Италии, а третьей – Сюзанн Схюлтинг (Нидерланды).