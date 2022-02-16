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Норвежцы выиграли олимпийское "золото" в командном лыжном спринте среди мужчин

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Пекин, Среда 16 февраля 2022 13:18
Норвежцы выиграли олимпийское "золото" в командном лыжном спринте среди мужчин Фото: Эрик Валнес и Йоханнес Клебо (olympics.com)
Автор: Андрей Вырва

На Олимпийских играх прошел финальный лыжный забег у мужчин, в дисциплине командный спринт. Победителями гонки стали норвежцы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию соревнований на Суспильне Спорт.

За медали соревновались десять лучших команд.

Была серьезная борьба за победу. Первые три команды финишировали с временными интервалами менее пяти секунд.

Но даже в такой напряженной гонке победу вырвали норвежцы. Компанию им на подиуме составили сборные Финляндии и ОКР.

Командный лыжный спринт, Мужчины:

"золото" – Норвегия (Эрик Валнес, Йоханнес Клебо) – 19:22,99

"серебро" – Финляндия (Ииво Нисканен, Йони Мяки) – 19:25,45

"бронза" – ОКР (Александр Большунов, Александр Терентьев) – 19:27,28

Сегодня, также состоялся командный спринт у женщин, в котором победила команда Германии.

Напомним, что женская сборная Швеции по биатлону победила в эстафете, а сборная Украины финишировала на седьмой позиции.

Добавим, что американец Алекс Холл стал олимпийским чемпионом по слоупстайлу.

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