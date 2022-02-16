Олимпийские игры-2022: мужская сборная Канады выиграла эстафету в шорт-треке
Фото: канадец Шарль Амлен (olympics.com)
На Олимпиаде прошла мужская эстафета в шорт-треке. Победу одержала сборная Канады.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию соревнований на Суспильне Спорт.
В финале соревновались пять сильнейших сборных: Италия, Китай, команда ОКР, Канада и Южная Корея.
Золотые награды выиграла сборная Канады На финише они опередили Южную Корею. Третье место заняла сборная Италии.
Результаты эстафеты 5000 м:
- Канада – 6:41,257
- Южная Корея – 6:41,679
- Италия – 6:43,431
Напомним, что Украина завоевала первую медаль на Олимпиаде-2022. Александр Абраменко выиграл "серебро" в лыжной акробатике.
Добавим, что норвежцы выиграли олимпийское золото в командном лыжном спринте среди мужчин.