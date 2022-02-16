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Кореянка выиграла "золото" Олимпийских игр в шорт-треке

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Пекин, Среда 16 февраля 2022 17:29
Кореянка выиграла "золото" Олимпийских игр в шорт-треке Фото: призеры забега на 1500 метров (olympics.com)
Автор: Андрей Вырва

На Олимпиаде прошел финальный женский забег в шорт-треке на 1500 метров. Победу одержала кореянка Чхве Мин Джон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию соревнований на Суспильне Спорт.

В финальном забеге приняло участие семь спортсменок, представлявших пять разных сборных. По две представительницы были – Нидерланды и Южная Корея.

Олимпийской чемпионкой стала кореянка Чхве Мин Джон. Для 23-летней спортсменки это уже третье олимпийское золото в карьере, а до этого она в Пекине получила две серебряные награды.

Также олимпийскими призерками стали итальянка Арианна Фонтана и Сюзанн Шултинг из Нидерландов.

Женский финал в шорт-треке на 1500 метров:

"золото" – Чхве Мин Джон (Южная Корея) – 2:17,789

"серебро" – Арианна Фонтана (Италия) – 2:17,862

"бронза" – Сюзанн Шултинг (Нидерланды) – 2:17,865

Напомним, что Украина завоевала первую медаль на Олимпиаде-2022.

Призер Пекина-2022 Александр Абраменко прокомментировал свою награду.

Также добавим, что норвежцы выиграли олимпийское золото в командном лыжном спринте среди мужчин.

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