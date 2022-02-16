ru ua
Ср, 16 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Немецкие лыжницы стали олимпийскими чемпионками в командном спринте

Новина українською →
Пекин, Среда 16 февраля 2022 12:42
Немецкие лыжницы стали олимпийскими чемпионками в командном спринте Фото: Катарина Хенниг (olympics.com)
Автор: Андрей Вырва

Определились олимпийские призеры в командном лыжном спринте среди женщин. Быстрее всего преодолела дистанцию команда Германии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию соревнований на Суспильне Спорт.

В финале приняло участие десять сборных.

За победу развернулась напряженная борьба, в финишном протоколе первые три команды разделило меньше секунды.

Победу вырвала сборная Германии. На второй позиции финишировали шведки, а бронзовые награды завоевала команда ОКР.

Командный лыжный спринт. Женщины:

  1. Германия (Катарина Хенниг, Виктория Карл) – 22:09,85
  2. Швеция (Майя Дальквист, Йонна Сундлинг) – 22:10,02
  3. ОКР (Юлия Ступак, Наталья Непряева) – 22:10,56

Напомним, что женская сборная Швеции по биатлону победила в эстафете, а сборная Украины финишировала на седьмой позиции.

Добавим, что американец Алекс Холл стал олимпийским чемпионом по слоупстайлу.

Также вспомним, что горнолыжник Ноэль выиграл олимпийское золото для Франции в слаломе

Читайте РБК-Украина в Google News
Олимпиада Олимпиада 2022
Медальный зачет Украины
Медальный зачет Украины
Расписание соревнований
Расписание соревнований
Какие виды спорта представлены
Какие виды спорта представлены
ТОП-5 фактов об играх в Пекине
ТОП-5 фактов об играх в Пекине
Украина на Олимпиаде: история побед
Украина на Олимпиаде: история побед