Немецкие лыжницы стали олимпийскими чемпионками в командном спринте
Определились олимпийские призеры в командном лыжном спринте среди женщин. Быстрее всего преодолела дистанцию команда Германии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию соревнований на Суспильне Спорт.
В финале приняло участие десять сборных.
За победу развернулась напряженная борьба, в финишном протоколе первые три команды разделило меньше секунды.
Победу вырвала сборная Германии. На второй позиции финишировали шведки, а бронзовые награды завоевала команда ОКР.
Командный лыжный спринт. Женщины:
- Германия (Катарина Хенниг, Виктория Карл) – 22:09,85
- Швеция (Майя Дальквист, Йонна Сундлинг) – 22:10,02
- ОКР (Юлия Ступак, Наталья Непряева) – 22:10,56
Напомним, что женская сборная Швеции по биатлону победила в эстафете, а сборная Украины финишировала на седьмой позиции.
Добавим, что американец Алекс Холл стал олимпийским чемпионом по слоупстайлу.
Также вспомним, что горнолыжник Ноэль выиграл олимпийское золото для Франции в слаломе