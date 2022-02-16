Украинка сдала положительный допинг-тест на Олимпиаде-2022

Международное агентство допинг-тестирования отстранило украинку Валентину Каминскую от участия в зимних Олимпийских играх 2022 года. В организме лыжницы обнаружили запрещенные препараты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации .

Взятая 10 февраля допинг-проба спортсменки оказалась положительной. Анализ показал в крови Каминской наличие местеролона, метилгексанамина и гептаминола. Они входят в список запрещенных Всемирным антидопинговым агентством (WADA) препаратов.

Украинка уже проинформирована о подозрении в нарушении антидопинговых правил. На время расследования ее отстранили от соревнований.

Лыжница может оспорить решение агентства в Спортивном арбитражном суде Лозанны (CAS). Кроме того, она имеет право требовать анализа пробы B.

Что известно о Валентине Каминской

Родилась в Могилеве и до 2018 года защищала цвета Беларуси. Участница Олимпиад в Сочи и Пхенчхане.

За сборную Украины начала выступать в ноябре 2018-го. Главная специализация – спринтерские гонки.

34-летняя Каминская на Олимпиаде в Пекине приняла участие в спринте и гонке классическим стилем. В обоих случаях она финишировала за пределами топ-50. В лыжной эстафете сборная Украины с Каминской в составе была дисквалифицирована за отставание на круг.