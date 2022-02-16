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Украинка сдала положительный допинг-тест на Олимпиаде-2022

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Пекин, Среда 16 февраля 2022 17:10
Украинка сдала положительный допинг-тест на Олимпиаде-2022 Фото: Валентина Каминская (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Международное агентство допинг-тестирования отстранило украинку Валентину Каминскую от участия в зимних Олимпийских играх 2022 года. В организме лыжницы обнаружили запрещенные препараты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

Взятая 10 февраля допинг-проба спортсменки оказалась положительной. Анализ показал в крови Каминской наличие местеролона, метилгексанамина и гептаминола. Они входят в список запрещенных Всемирным антидопинговым агентством (WADA) препаратов.

Украинка уже проинформирована о подозрении в нарушении антидопинговых правил. На время расследования ее отстранили от соревнований.

Лыжница может оспорить решение агентства в Спортивном арбитражном суде Лозанны (CAS). Кроме того, она имеет право требовать анализа пробы B.

Что известно о Валентине Каминской

Родилась в Могилеве и до 2018 года защищала цвета Беларуси. Участница Олимпиад в Сочи и Пхенчхане.

За сборную Украины начала выступать в ноябре 2018-го. Главная специализация – спринтерские гонки.

34-летняя Каминская на Олимпиаде в Пекине приняла участие в спринте и гонке классическим стилем. В обоих случаях она финишировала за пределами топ-50. В лыжной эстафете сборная Украины с Каминской в составе была дисквалифицирована за отставание на круг.

Напомним, что ранее российская фигуристка Валиева сдала положительный тест на допинг и избежала дисквалификации.

К слову, иранский горнолыжник был пойман на употреблении запрещенных препаратов и завершил соревнования досрочно.

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