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Украина завоевала первую медаль на Олимпиаде-2022

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Пекин, Среда 16 февраля 2022 14:20
Украина завоевала первую медаль на Олимпиаде-2022 Фото: Александр Абраменко (Getty Images)
Автор: Андрей Вырва

Украина на зимних Олимпийских играх 2022 года завоевала первую награду. Серебряную медаль в лыжной акробатике выиграл Александр Абраменко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию соревнований на Суспильне Спорт.

В финале по лыжной акробатике соревновались 12 спортсменов, из которых шестеро прошли в суперфинал.

Александр Окипнюк набрал 122,01 балла и занял девятое место. Александр Абраменко с результатом 123,53 балла вышел в решающий раунд.

В финале Александр набрал 116,50 балла и занял второе место.

Олимпийским чемпионом стал китаец Ци Гуанпу, а бронза у представителя ОКР Ильи Бурова.

Лыжная акробатика результаты:

  1. Ци Гуанпу (Китай) – 129,00
  2. Александр Абраменко (Украина) – 116,50
  3. Илья Буров (ОКР) – 114,93

Для Абраменко "серебряная" медаль Пекина стала второй олимпийской наградой в карьере. На предыдущей Олимпиаде в Пхенчхане-2018 Абраменко стал олимпийским чемпионом.

Благодаря сегодняшней серебряной награде, Александр Абраменко стал самым титулованным украинским зимним олимпийцем.

Напомним, что норвежцы выиграли олимпийское "золото" в командном лыжном спринте среди мужчин.

А среди женщин триумфовали немецкие лыжницы, ставшие олимпийскими чемпионками в командном спринте.

Также сегодня женская сборная Швеции по биатлону победила в эстафете, Украина финишировала в топ-10.

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