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Американец Холл стал олимпийским чемпионом по слоупстайлу

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Пекин, Среда 16 февраля 2022 10:06
Американец Холл стал олимпийским чемпионом по слоупстайлу Фото: Алекс Холл (olympics.com)
Автор: Андрей Вырва

Состоялся олимпийский финал у фристайлистов в дисциплине слоупстайл. Победил в соревнованиях американец Алекс Холл.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию соревнований на Суспильне Спорт.

В финал вышло 12 лучших фристайлистов, однако один из них не смог стартовать.

Лучше всего справился с задачей Алекс Холл из команды США. Для 23-летнего американца это первая медаль олимпийских игр в карьере.

Компанию Холла на подиуме составили – американец Ник Геппер и швед Эспер Тьядер.

Результаты слоупстайла:

  1. Алекс Холл (США) – 90,01 балла
  2. Ник Геппер (США) – 86,48 балла
  3. Еспер Тьядер (Швеция) – 85,35 балла

Напомним, когда и в каких соревнованиях примут участие украинцы 16 февраля.

Также, можете просмотреть итоги дня 15 февраля и медальный зачет

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