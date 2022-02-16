Украинец Абраменко завоевал "серебро" на зимней Олимпиаде-2022: что о нем известно

Фристайлист Александр Абраменко завоевал для Украины первую награду на зимних Олимпийских играх в Пекине. Украинец со вторым результатом финишировал в лыжной акробатике.

Украина наконец открыла счет медалям на Олимпиаде-2022. В непростое для страны время награду завоевал тот, от кого и ждали свершений – фристайлист Александр Абраменко.

В соревнованиях по лыжной акробатике украинец показал второй результат. Он уступил представителю Китая Ци Гуанпу, но опередил россиянина Илью Бурова. Итоговый результат украинца – 116,50.

Уроженец Харьковщины Абраменко начал заниматься спортом после переезда семьи в Николаев. В 10 лет он начал тренироваться, а в 12 впервые выполнил прыжок с трамплина. Воспитанник тренера Юрия Кобельника.

Дебют на Олимпийских играх для Абраменко состоялся в Турине-2006. Там украинец завершил соревнования на 27-й строчке. Через четыре года в Ванкувере поднялся вверх на три позиции.

Качественный прыжок в олимпийских достижениях спортсмен совершил на Играх-2014 в Сочи. В финале соревнований Абраменко сумел занять 6-е место. Этот шаг, как оказалось, был финальным к "золоту".

18 февраля 2018-го на Олимпиаде в Пхенчхане украинец Абраменко стал чемпионом по лыжной акробатике. В финале он сделал прыжок Back Full-Full-Double Full и получил от судей 128,51 балла. Этот результат позволил опередить Цзя Цзуньяна (Китай) и Илью Бурова (Россия).

Перед нынешними Олимпийскими играми букмекеры и статистические гики не слишком верили в Абраменко. Вероятность его победы или хотя бы финиша в медалях оценивали крайне низко. По коэффициентам на победу украинец был за пределами топ-10.

Однако, у нашего спортсмена было свое мнение относительно итогов Игр-2022. Накануне он с пятым результатом вышел в финал. А уже сегодня Абраменко пробился в суперфинал, где, несмотря на не лучшее приземление (5,4 балла из возможной "десятки"), и завоевал "серебро".

Две олимпийские медали за Игры в Пхенчхане и Пекине автоматически сделали 33-летнего спортсмена самым титулованным украинцем "белых" Олимпиад. Очевидно, после ордена "За заслуги" III степени по итогам предыдущих Игр после возвращения на родину Абраменко ждет новая государственная награда...