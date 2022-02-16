Украинец Абраменко завоевал "серебро" на зимней Олимпиаде-2022: что о нем известно
Фристайлист Александр Абраменко завоевал для Украины первую награду на зимних Олимпийских играх в Пекине. Украинец со вторым результатом финишировал в лыжной акробатике.
Путь 33-летнего спортсмена к олимпийской награде – в материале РБК-Украина.
Украина наконец открыла счет медалям на Олимпиаде-2022. В непростое для страны время награду завоевал тот, от кого и ждали свершений – фристайлист Александр Абраменко.
В соревнованиях по лыжной акробатике украинец показал второй результат. Он уступил представителю Китая Ци Гуанпу, но опередил россиянина Илью Бурова. Итоговый результат украинца – 116,50.
Oleksandr Abramenko wins #Silver in #FreestyleSkiing - men's aerials, earning Ukraine's first medal at #Beijing2022!#StrongerTogether pic.twitter.com/YMKyEwRXiY— Olympics (@Olympics) February 16, 2022
Уроженец Харьковщины Абраменко начал заниматься спортом после переезда семьи в Николаев. В 10 лет он начал тренироваться, а в 12 впервые выполнил прыжок с трамплина. Воспитанник тренера Юрия Кобельника.
Дебют на Олимпийских играх для Абраменко состоялся в Турине-2006. Там украинец завершил соревнования на 27-й строчке. Через четыре года в Ванкувере поднялся вверх на три позиции.
Качественный прыжок в олимпийских достижениях спортсмен совершил на Играх-2014 в Сочи. В финале соревнований Абраменко сумел занять 6-е место. Этот шаг, как оказалось, был финальным к "золоту".
18 февраля 2018-го на Олимпиаде в Пхенчхане украинец Абраменко стал чемпионом по лыжной акробатике. В финале он сделал прыжок Back Full-Full-Double Full и получил от судей 128,51 балла. Этот результат позволил опередить Цзя Цзуньяна (Китай) и Илью Бурова (Россия).
Перед нынешними Олимпийскими играми букмекеры и статистические гики не слишком верили в Абраменко. Вероятность его победы или хотя бы финиша в медалях оценивали крайне низко. По коэффициентам на победу украинец был за пределами топ-10.
Однако, у нашего спортсмена было свое мнение относительно итогов Игр-2022. Накануне он с пятым результатом вышел в финал. А уже сегодня Абраменко пробился в суперфинал, где, несмотря на не лучшее приземление (5,4 балла из возможной "десятки"), и завоевал "серебро".
Две олимпийские медали за Игры в Пхенчхане и Пекине автоматически сделали 33-летнего спортсмена самым титулованным украинцем "белых" Олимпиад. Очевидно, после ордена "За заслуги" III степени по итогам предыдущих Игр после возвращения на родину Абраменко ждет новая государственная награда...
Напомним, что норвежцы выиграли олимпийское "золото" в командном лыжном спринте среди мужчин.
В свою очередь среди женщин триумфовали немецкие лыжницы, которые стали олимпийскими чемпионками в командном спринте.
Также сегодня женская сборная Швеции по биатлону победила в эстафете, Украина финишировала в топ-10.