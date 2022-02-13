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Олимпиада-2022: итоги дня 13 февраля и медальный зачет

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Пекин, Воскресенье 13 февраля 2022 18:30
Олимпиада-2022: итоги дня 13 февраля и медальный зачет Фото: Медалистки гонки преследования в биатлоне (AP)
Автор: Антон Федорцив

Девятый день соревнований на зимней Олимпиаде в Пекине завершился. 13 февраля разыграли семь комплектов наград.

Краткие итоги дня и положение команд в медальном зачете – в новости РБК-Украина.

В гигантском слаломе триумфовал Марко Одерматт из Швейцарии. По итогам двух заездов он на 0,19 секунды опередил словенского лыжника Жана Краньеца. С "бронзой" уедет домой Матье Февр (Франция).

Золотые медали в лыжной гонке взяла сборная ОКР. В эстафете они более чем на минуту опередили команды Норвегии и Франции. Накануне россияне выиграли и женскую эстафету.

Норвежка Марте Рейселанн-Ольсбу завоевала третье "золото" в Пекине-2022. В этот раз она одержала победу в биатлонной гонке преследования. Эльвира Эберг из Швеции завоевала серебряную награду. Дополнила подиум Тирил Экхофф (Норвегия). Лучшая среди украинок – Юлия Джима (13-е место).

Зато среди мужчин победил Кентен Фийон Майе из Франции. С нулем промахов он без проблем опередил норвежца Тарье Бё и представителя ОКР Эдуарда Латыпова. Лучший среди украинцев – Дмитрий Пидручный (13-й).

В шорт-треке прошла женская эстафета. Победила сборная Нидерландов, которая в "финале четырех" соревновалась с командами Канады, Китая и Южной Кореи. "Серебро" получили кореянки, а бронзовые награды достались китаянкам.

Финальный забег в шорт-треке среди мужчин завершился триумфом Шаоана Лю. Венгр на дистанции 500 м опередил Константина Ивлева из ОКР. Третьим стал представитель Канады Стивен Дюбуа.

Американка Эрин Джексон завоевала "золото" в конькобежном спорте. На дистанции 500 м она была самой быстрой. Серебряная награда пополнила коллекцию Такаки Михо (Япония). "Бронза" – у россиянки Ангелины Голиковой.

Медальный зачет Олимпиады-2022 по итогам 13 февраля:

Олимпиада-2022: итоги дня 13 февраля и медальный зачет

Кстати, украинская пара фигуристов Назарова и Никитин пробилась в топ-20 лучших дуэтов и будет соревноваться в произвольной программе.

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